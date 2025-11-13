Τι είναι το «quiet dating», που ισχυρίζεται πως θα αφαιρέσει την πίεση από τη σχέση σας

Ας είμαστε ειλικρινείς: ένα από τα πιο διασκεδαστικά μέρη έπειτα από ένα ραντεβού είναι η συζήτηση που ακολουθεί με τις φίλες: η ανάλυση, τα σχόλια, οι λεπτομέρειες. Μερικές φορές, αρκεί για να δοκιμάσουμε ξανά ένα ραντεβού ή ένα dating app.Όταν όλοι γύρω μας γνωρίζουν κόσμο, μιλούν για σχέσεις και αναρτούν στιγμές αγάπης στα social media, είναι φυσικό να γεννιέται η επιθυμία να κάνουμε το ίδιο.Είναι ωραίο να ανακοινώνεται μια σχέση στο Instagram ή να μπορούμε να πούμε «βρήκα κάποιον». Όμως, η δημόσια έκθεση της προσωπικής μας ζωής, ακόμη κι αν γίνεται μόνο μέσα στον στενό κύκλο φίλων, φέρνει μαζί της και πίεση από απόψεις, συγκρίσεις, συμβουλές που συχνά μπερδεύουν περισσότερο απ’ ό,τι βοηθούν.Αυτός είναι και ο λόγος που το «quiet dating» ή silent dating κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, όπως εξηγεί η Shan Boodram, ειδικός σχέσεων του Bumble. Η φιλοσοφία του είναι απλή: να αρχίσουμε να βγαίνουμε ραντεβού για εμάς, όχι για τους φίλους, την οικογένεια ή τα likes. Όχι για να αποδείξουμε κάτι, να «ανεβάσουμε» μια στιγμή ή να δείξουμε ότι προχωρήσαμε μετά τον χωρισμό.Το quiet dating επαναφέρει το κέντρο βάρους εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται στη σχέση και τον εαυτό μας. Είναι μια νοοτροπία που θυμίζει τις τάσεις του quiet quitting και του quiet luxury: μια πιο ήρεμη, ουσιαστική προσέγγιση στη ζωή, μακριά από τον θόρυβο των εντυπώσεων.