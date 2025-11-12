Η Eλ Φάνινγκ δοκίμασε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα layering trends του χειμώνα
Η Eλ Φάνινγκ δοκίμασε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα layering trends του χειμώνα

Για μια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη.

Η Eλ Φάνινγκ δοκίμασε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα layering trends του χειμώνα
Το να φορέσεις φόρεμα πάνω από παντελόνι δεν είναι τόσο απλό στιλιστικό κόλπο. Κι όμως, αυτή η early-aughts συνήθεια κάνει δυναμικό comeback ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα trends του Χειμώνα 2026.

