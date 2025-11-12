Η Eλ Φάνινγκ δοκίμασε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα layering trends του χειμώνα
Η Eλ Φάνινγκ δοκίμασε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα layering trends του χειμώνα
Για μια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη.
Το να φορέσεις φόρεμα πάνω από παντελόνι δεν είναι τόσο απλό στιλιστικό κόλπο. Κι όμως, αυτή η early-aughts συνήθεια κάνει δυναμικό comeback ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα trends του Χειμώνα 2026.
