Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη: Για ποια ζώδια ανοίγονται δρόμοι αλήθειας

Ητρίτη και τελευταία ανάδρομη πορεία του Ερμή για το 2025 θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 29 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια κοσμική επιβράδυνση που, σύμφωνα με τους αστρολόγους, θα δοκιμάσει και θα μεταμορφώσει την επικοινωνία, τον προγραμματισμό και την εσωτερική ανασκόπηση. Ο πλανήτης της σκέψης και του λόγου θα φαίνεται να κινείται προς τα πίσω, αρχικά μέσα από το φλογερό ζώδιο του Τοξότη και στη συνέχεια στο έντονο και συναισθηματικό Σκορπιό, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν κύκλο αλήθειας, αναστοχασμού και συναισθηματικού βάθους.Αυτή η ανάδρομη πορεία θα επηρεάσει περισσότερο όσους έχουν έντονα πλανητικά στοιχεία στον Τοξότη και τον Σκορπιό, καθώς ο Ερμής θα διασχίζει τα ζώδιά τους. Οι Παρθένοι και οι Δίδυμοι, που κυβερνώνται από τον ίδιο τον Ερμή, ενδέχεται επίσης να βιώσουν βαθύτερη ενδοσκόπηση και μια νοητική «επαναρύθμιση».