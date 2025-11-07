ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μίλι Μπόμπι Μπράουν - Ντέιβιντ Χάρμπουρ: Είναι σε δικαστική διαμάχη - Το νέο βίντεο που φαίνεται να δίνει μια απάντηση

Στην πρεμιέρα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things»

Η πρεμιέρα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», πριν από την κυκλοφορία της στο Netflix στις 26 Νοεμβρίου, φαίνεται πως έγινε η ευκαιρία για τους Millie Bobbie Brown και David Harbour να διαψεύσουν τις πληροφορίες ότι βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, που ήρθαν στην επιφάνεια μετά το διαζύγιο του τελευταίου από τη Lily Allen.

