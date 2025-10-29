Vanilla Glass Nails: Η πιο κομψή και μίνιμαλ φθινοπωρινή τάση στο μανικιούρ

Η τέλεια επιλογή όταν δεν θέλουμε να κάνουμε ένα σκούρο, μουντό φθινοπωρινό μανικιούρ.



Αν το καλοκαίρι αγαπήσαμε τα δροσερά, σχεδόν διάφανα μανικιούρ όπως τα rosewater nails, το φθινόπωρο μάς βρίσκει να κινούμαστε προς πιο κρεμώδεις αποχρώσεις που παραμένουν ανάλαφρες και λαμπερές. Έτσι γεννήθηκαν τα vanilla glass nails, η τάση που συνδυάζει τη διαφάνεια με τη διακριτική θηλυκότητα των ουδέτερων χρωμάτων.





Στην ουσία, τα vanilla glass nails έχουν πολλά κοινά με άλλα μίνιμαλ trends όπως τα milk bath nails. Πρόκειται για ένα ημιδιάφανο look, με γυαλιστερό φινίρισμα που δίνει στα νύχια μια καθαρή, περιποιημένη όψη χωρίς να φαίνεται υπερβολικό.

