Τα ζώδια που πέρασαν δύσκολα, αλλά η ζωή τους θα γίνει πολύ καλύτερη
Τα ζώδια που πέρασαν δύσκολα, αλλά η ζωή τους θα γίνει πολύ καλύτερη
Με την Αφροδίτη στον Ζυγό όλα αλλάζουν.
Αλλαγές στην επαγγελματική πορεία, αναπάντεχα εμπόδια και μια αίσθηση στασιμότητας έχουν ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα τρία συγκεκριμένα ζώδια το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τη σύμβουλο αστρολογίας Helena Hathor, η περίοδος αυτή φτάνει στο τέλος της και η αφθονία κάνει δυναμικά την εμφάνισή της.
Η Αφροδίτη, πλανήτης που συνδέεται με την αγάπη, τις αξίες και την ομορφιά, περνά στο ζώδιο που κυβερνά: τον Ζυγό. Εκεί, η ενέργειά της γίνεται ιδιαίτερα ισχυρή και φέρνει καθοριστικά ξεκαθαρίσματα και θετικές εξελίξεις. Η αλλαγή, ωστόσο, δεν θα γίνει αντιληπτή αμέσως. Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Ζυγό για περίπου έναν μήνα, και τα αποτελέσματα θα φανούν σταδιακά. Όπως αναφέρει η Hathor στο yourtango.com, «οι ιδέες που έρχονται τώρα έχουν τη δύναμη να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο ζωής».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η Αφροδίτη, πλανήτης που συνδέεται με την αγάπη, τις αξίες και την ομορφιά, περνά στο ζώδιο που κυβερνά: τον Ζυγό. Εκεί, η ενέργειά της γίνεται ιδιαίτερα ισχυρή και φέρνει καθοριστικά ξεκαθαρίσματα και θετικές εξελίξεις. Η αλλαγή, ωστόσο, δεν θα γίνει αντιληπτή αμέσως. Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Ζυγό για περίπου έναν μήνα, και τα αποτελέσματα θα φανούν σταδιακά. Όπως αναφέρει η Hathor στο yourtango.com, «οι ιδέες που έρχονται τώρα έχουν τη δύναμη να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο ζωής».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα