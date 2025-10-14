H Emmanuelle Béart στο 7ο Marie Claire Power Trip: «Δεν νομίζω ότι μιλάμε για θάρρος όταν κακοποιημένα άτομα γνωστοποιούν τις ιστορίες τους. Μιλάμε για δύναμη»

Το ετήσιο συνέδριο του Marie Claire για την ενδυνάμωση των γυναικών επέστρεψε στο Cape Sounio. Ο τίτλος του 7oυ Marie Claire Power Trip είναι Women Taking Action. Η Emmanuelle Béart, ηθοποιός και ακτιβίστρια, συζήτησε με τη δημοσιογράφο και Digital Director του Marie Claire Greece, Εβίτα Τσιλοχρήστου, για τη δύναμη που βρίσκουν οι γυναίκες κάθε φορά που παίρνουν την απόφαση να δράσουν.«Τόλμησα να ακολουθήσω το ένστικτό μου, να πάρω τις αποφάσεις που έπρεπε» είπε, απαντώντας σε ερώτηση για ό,τι νιώθει υπερήφανη. «Αυτές οι αποφάσεις με οδήγησαν στο να αγγίξω νέες θρησκείες, νέες νοοτροπίες, νέους ανθρώπους, μα είμαι πάντα υπερήφανη για τα τρία παιδιά μου και τον άντρα μου».Η ενέργεια και η δημιουργικότητα στο επάγγελμά της«Το επάγγελμα που κάνω το αγαπώ με πάθος και το μισώ με πάθος. Έμεινα δημιουργική χάρη στους σκηνοθέτες με τους οποίους δούλεψα. Εκείνοι ήταν πολύ δημιουργικοί και με ενέπνευσαν με πάθος», συνέχισε, μιλώντας για το επάγγελμά της και την ενέργεια που βρίσκει στο να το ασκεί τόσα χρόνια.«Τη δημιουργικότητα τη βιώνω ως γυναίκα, ως σύντροφος και ως μητέρα. Όποτε χρειάστηκε, τόλμησα να εγκαταλείψω το επάγγελμα. Τόλμησα να εγκαταλείψω και το σινεμά και να αφοσιωθώ στο θέατρο, όπου κατάλαβα ότι γύρισα στις ρίζες μου».Όσο για τις προκαταλήψεις στον χώρο του θεάματος απέναντι στις γυναίκες, ειδικά εκείνες που εστιάζουν στην ηλικία, είπε: «Τα πράγματα διαφέρουν ανάμεσα στο θέατρο και το σινεμά. Στο θέατρο είσαι αντιμέτωπη με το σώμα σου και έτσι η γυναικεία δύναμη είναι τεράστια. Στο σινεμά είναι διαφορετικά. Έχεις το πρόσωπό σού απέναντί σου, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αλλά πρέπει να αποφασίζουμε τι μας εμποδίζει: αυτό που βλέπουμε και πιστεύουμε εμείς ή αυτό που βλέπουν οι άλλοι.Η γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη κάθε μέρα με τέτοιες σκέψεις και προκαταλήψεις. Ο Μπράντ Πιτ, 63 ετών κούκλος – για μία γυναίκα σε αντίστοιχη ηλικία θα πουν “ας της δώσουμε τον ρόλο μιας γιαγιάς”. Καλός ο Τομ Κρουζ, πολύ καλός ο Τζορτζ Κλούνεϊ, αλλά πρέπει να βρούμε τι μας εμποδίζει και τι μας ενοχλεί με την ηλικία μας. Πάντως, αν το προηγούμενο βράδυ το πέρασες κάνοντας έρωτα με τον σύντροφό σου, λάμπεις, πετάς και ούτε σε νοιάζει πώς σε βλέπουν.Αγαπώ αυτό το επάγγελμα, αλλά το απεχθάνομαι γιατί σε βάζει στο μικροσκόπιο, βλέπεις τον χρόνο να περνάει. Προσωπικά, θεωρώ πως τώρα είμαι πιο εκλεπτυσμένη, πιο όμορφη. Τώρα νιώθω άνετη και σίγουρη. Στα 19 και στα 30 δεν ένιωθα τόσο καλά με τον εαυτό μου. Εχθές τραγούδησα και χόρεψα – μόλις ήρθα στην Ελλάδα βγήκα έξω, είμαι με δύο ώρες ύπνο».