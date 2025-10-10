«Αυτό ήταν βιασμός. Πότε θα το καταλάβεις;»: Η Ζιζέλ Πελικό μιλά στον βιαστή της και συγκλονίζει

Kατά έναν χρόνο αυξήθηκε η ποινή φυλάκισης του μοναδικού άνδρα που αμφισβήτησε την καταδίκη του για τον βιασμό της Gisèle Pelicot, από δικαστήριο στη Νότια Γαλλία.Η 72χρονη συνταξιούχος και γιαγιά είχε ναρκωθεί και κακοποιούνταν σεξουαλικά επί περισσότερο από μια δεκαετία από τον τότε σύζυγό της, Dominique Pelicot, ο οποίος καλούσε δεκάδες άνδρες που εντόπιζε μέσω διαδικτύου να κάνουν το ίδιο.Ο Husamettin Dogan, 44 ετών, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως είναι αθώος, παρότι κατατέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο βίντεο στο οποίο φαίνεται να κακοποιεί σεξουαλικά την ακίνητη Gisèle Pelicot.Ωστόσο, το εφετείο της Νιμ απέρριψε τους ισχυρισμούς του και αύξησε την αρχική του ποινή από 9 σε 10 χρόνια κάθειρξης. Ο Dogan είχε καταδικαστεί για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις τον περασμένο Δεκέμβριο, σε μία δίκη κατά την οποία καταδικάστηκαν συνολικά 50 άνδρες.Ο εισαγγελέας, Dominique Sié, είχε ζητήσει την επιβολή 12ετούς ποινής στον Dogan, ο οποίος παρουσίασε τον εαυτό του ως θύμα, ισχυριζόμενος ότι είχε «παγιδευτεί» από τον Dominique Pelicot. Ο εισαγγελέας, ωστόσο, τόνισε ότι ο Dogan αρνήθηκε να αναλάβει την ευθύνη για μια «τεράστια πράξη καταστροφής ενός ανθρώπου», η οποία στέρησε από τη Gisèle την ανθρώπινη της υπόσταση.Παρόλο που ο Dogan είχε τεθεί σε προσωρινή κράτηση πριν από τη δίκη του 2024, δεν είχε εκτίσει φυλάκιση από τότε.Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τους δράστες χάρη στα βίντεο που είχε τραβήξει ο Dominique Pelicot κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.