Τζέιν Γκούντολ: «Ίσως να μην μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα του κόσμου»

Μετά τον θάνατο της Jane Goodall σε ηλικία 91 ετών το διαδίκτυο γέμισε με μηνύματα για την πρωτευοντολόγο και ακτιβίστρια του περιβάλλοντος που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε όχι μόνο τους χιμπαντζήδες, αλλά και τον φυσικό κόσμο. Πέρα, ωστόσο, από τους επικηδείους από επώνυμους και μη υποστηρικτές της (διαβάστε εδώ το συγκινητικό μήνυμα που της έγραψε ο Leonardo DiCaprio), ο θάνατός της έγινε η αφορμή για να ξαναθυμηθούμε για κάποιες από τις δηλώσεις της, που έγιναν πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο.