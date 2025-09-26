Απρόσμενοι συνδυασμοί και και δημιουργικό layering στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 της Prada
Απρόσμενοι συνδυασμοί και και δημιουργικό layering στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 της Prada

Σύμφωνα με τον οίκο ο μινιμαλισμός απομακρύνεται από το προσκήνιο, δίνοντας χώρο σε μια πιο έντονη, αλλά εκλεπτυσμένη αισθητική.

Απρόσμενοι συνδυασμοί και και δημιουργικό layering στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 της Prada
Η παγκόσμια fashion κοινότητα συντονίστηκε χθες για να παρακολουθήσει τη νέα πρόταση της Miuccia Prada και του Raf Simons αφού κάθε επίδειξη της Prada είναι πάντα φρέσκια, διαφορετική, και σκιαγραφεί τι πρόκειται να ακολουθήσει στη μόδα.

