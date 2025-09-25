Οι πιο καλοντυμένες celebrities σε ένα stylish event στον Πειραιά
MARIE CLAIRE

Οι πιο καλοντυμένες celebrities σε ένα stylish event στον Πειραιά

Η H&M παρουσίασε τη νέα συλλογή Studio AW25 η οποία είναι εμπνευσμένη από τον τροπικό μοντερνισμό του Σάο Πάολο και τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό.

Οι πιο καλοντυμένες celebrities σε ένα stylish event στον Πειραιά
Tη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η H&M παρουσίασε τη νέα συλλογή H&M Studio AW25 στο Castor Place, με ένα event που συνδύασε τη δύναμη της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής με τη ζωντάνια της φύσης. Ακατέργαστα δομικά στοιχεία μεταμορφώθηκαν σε εντυπωσιακές διακοσμητικές κατασκευές, σε πλήρη σύνδεση με τα ρούχα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης