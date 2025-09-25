Οι πιο καλοντυμένες celebrities σε ένα stylish event στον Πειραιά
Η H&M παρουσίασε τη νέα συλλογή Studio AW25 η οποία είναι εμπνευσμένη από τον τροπικό μοντερνισμό του Σάο Πάολο και τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό.
Tη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η H&M παρουσίασε τη νέα συλλογή H&M Studio AW25 στο Castor Place, με ένα event που συνδύασε τη δύναμη της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής με τη ζωντάνια της φύσης. Ακατέργαστα δομικά στοιχεία μεταμορφώθηκαν σε εντυπωσιακές διακοσμητικές κατασκευές, σε πλήρη σύνδεση με τα ρούχα.
