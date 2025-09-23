«Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος – Εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»

Ήταν μετά τη δολοφονία του ανάδοχου αδερφού της, όταν μια φριχτή υποψία άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό της April Balascio για τον χαρισματικό αλλά βίαιο και ελεγκτικό πατέρα της. Το 2009, όταν ο σύζυγός και τα παιδιά της έπεφταν για ύπνο, έμενε ξύπνια προσπαθώντας να ενώσει τα κομμάτια του παζλ μιας σειράς ξαφνικών θανάτων που είχαν σημαδέψει την παιδική ηλικία της. Αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο καθώς δεν είχε σταθερή βάση όταν ήταν μικρή: Με τον πατέρα της περιπλανιόταν σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, με όποιο όχημα είχαν διαθέσιμο – από φορτηγά και τροχόσπιτα μέχρι ένα σχολικό λεωφορείο. Κάποιες φορές ο πατέρας τους ξυπνούσε τα παιδιά μέσα στη νύχτα και τους ζητούσε, χωρίς καμία εξήγηση, να μαζέψουν τα πράγματά τους για να κατευθυνθούν στον επόμενο, άγνωστο προορισμό.