Η Σουηδία απαγορεύει τα κινητά σε όλα τα σχολεία

Από το σχολικό έτος που ξεκινά το φθινόπωρο του 2026, όλα τα σχολεία και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (after-school clubs) στη Σουηδία θα είναι υποχρεωμένα να συλλέγουν και να κρατούν τα κινητά τηλέφωνα των μαθητών μέχρι το τέλος της ημέρας.Η Σουηδία θα εφαρμόσει μια πανεθνική απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ποιότητα της μελέτης για τους μαθητές.Ο νέος αυτός κανόνας, που θα επηρεάσει παιδιά ηλικίας από 7 έως 16 ετών, αποτελεί μέρος ενός πακέτου προτεινόμενων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τρίτη, 16 Οκτωβριου.Πέρα από την απαγόρευση των κινητών, οι αλλαγές που προτείνονται αφορούν επίσης το αναλυτικό πρόγραμμα, το σύστημα βαθμολόγησης και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.Ο κρατικός προϋπολογισμός, που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα, προβλέπει 95 εκατομμύρια κορώνες (περίπου 8,72 εκατομμύρια ευρώ) για το 2026 και 100 εκατομμύρια κορώνες για το επόμενο έτος, προκειμένου να υλοποιηθεί η απαγόρευση των κινητών.Αν και τα περισσότερα σχολεία στη Σουηδία ήδη κατάσχουν τα κινητά στην αρχή της σχολικής ημέρας, οι μαθητές βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν την απαγόρευση, όπως π.χ. να παραδίδουν ψεύτικο τηλέφωνο ή να ισχυρίζονται ότι το ξέχασαν ή ότι είναι χαλασμένο.«Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους, σε όλες τις τάξεις της Σουηδίας. Αφορά κάθε νέο άτομο στη Σουηδία και δεν είναι προαιρετικό. Πρόκειται για μια ιστορική επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης και το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων των τελευταίων 30 ετών», δήλωσε η νέα Υπουργός Παιδείας και πρώην ηγέτιδα του Κόμματος των Φιλελευθέρων, Σιμόνα Μοχάμσον.Νωρίτερα φέτος, η Δανία ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να απαγορεύσει τα κινητά στα σχολεία και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κατόπιν σύστασης κυβερνητικής επιτροπής που τόνισε επίσης ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα πρέπει να έχουν δικό τους smartphone ή tablet.