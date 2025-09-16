Σκάρλετ Γιόχανσον: Σκηνοθετείται από τον Γιώργο Λάνθιμο στη νέα καμπάνια του Prada - Δείτε το βίντεο
Σκάρλετ Γιόχανσον: Σκηνοθετείται από τον Γιώργο Λάνθιμο στη νέα καμπάνια του Prada - Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός είναι εδώ και χρόνια πρέσβειρα του brand
Μπορεί ο Γιώργος Λάνθιμος να μην έχει σκηνοθετήσει ποτέ τη Scarlett Johansson στον κινηματογράφο, ωστόσο το κάνει για πρώτη φορά για λογαριασμό της νέας καμπάνιας του Prada.
