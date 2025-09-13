Cher: Η 79χρονη τραγουδίστρια σε σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον 39χρονο σύντροφό της
Cher: Η 79χρονη τραγουδίστρια σε σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον 39χρονο σύντροφό της

Το ζευγάρι διανύει αισίως τον τρίτο χρόνο σχέσης

Το ζευγάρι διανύει αισίως τον τρίτο χρόνο σχέσης
Το θρυλικό Studio 54 άνοιξε ξανά τις πόρτες του στις 10 Σεπτεμβρίου, για μια εκδήλωση του Valentino Beauty στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη, όπου τα βλέμματα προσέλκυσε η νέα, σπάνια δημόσια εμφάνιση της Cher με τον σύντροφό της, Alexander “AE” Edwards.

