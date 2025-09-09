Capri leggings: Πώς το φόρεσε η Tatiana Blatnik
MARIE CLAIRE

Capri leggings: Πώς το φόρεσε η Tatiana Blatnik

Για μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.

Capri leggings: Πώς το φόρεσε η Tatiana Blatnik
Tο off-duty στυλ της Tatiana Blatnik είναι σχεδόν πάντα casual και αποτελείται από μοντέρνα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας. Έτσι, η πιο πρόσφατη εμφάνισή της δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης