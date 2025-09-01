Κέιτ Χάντσον: Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες με το μπικίνι και η έξοδος με τον γιο της

ΗKate Hudson αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με ένα nostalgic photodump στο Instagram, γεμάτο αναμνήσεις από ταξίδια, αγαπημένα πρόσωπα και χαρούμενες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους της.Η σταρ του Running Point μοιράστηκε μια σειρά φωτογραφιών από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Ρώμη και το Aspen. Στην πρώτη εικόνα, ποζάρει με μπλε μπικίνι και ριγέ παντελόνι, ενώ ακολουθεί ένα στιγμιότυπο όπου τσουγκρίζει ποτήρια με τον μεγαλύτερο γιο της, Ryder.Η μαμά τριών παιδιών — της 6χρονης Rani, που απέκτησε με τον αρραβωνιαστικό της Danny Fujikawa, το 21χρονου Ryder, που μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Chris Robinson και του 14χρονο Bingham, τον οποίο με τον πρώην σύντροφό της Matt Bellamy — περιέλαβε τρυφερές οικογενειακές στιγμές, όπως αυτή της Rani με παστέλ σύνολο και κίτρινα γυαλιά ηλίου ή οι εξορμήσεις με τον Ryder σε φεστιβάλ.Στο άλμπουμ εμφανίζονται και αγαπημένα πρόσωπα όπως ο τραγουδιστής των Blink-182 Tom DeLonge με τη σύζυγό του, αλλά και ο αγαπημένος της πατριός Kurt Russell, χαμογελαστός πάνω σε άλογο.