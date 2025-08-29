Η ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από το Netfilx, είχε συνεργαστεί με τον Αντόνιο Μπαντέρας και πέθανε στα 42 της χρόνια

ΗΙσπανίδα Verónica Echegui, ηθοποιός με τεράστια ζωντάνια και μεταδοτικό χιούμορ, πέθανε στις 24 Αυγούστου στο νοσοκομείο 12 de Octubre της Μαδρίτης, όπου νοσηλευόταν για καρκίνο. Ήταν 42 ετών.Μόνο οι πιο κοντινοί της άνθρωποι γνώριζαν ότι ήταν άρρωστη – κάτι που δεν την εμπόδισε να συνεχίσει να εργάζεται: η πιο πρόσφατη σειρά που συμμετείχε, το “Love You to Death” της Atresplayer, που αγοράστηκε από το Apple TV+, κυκλοφόρησε μόλις τον Φεβρουάριο – γεγονός που έκανε τον θάνατό της να προκαλέσει σοκ στη βιομηχανία του ισπανικού κινηματογράφου.Όπως οι Penélope Cruz και Javier Bardem, η Echegui καθιερώθηκε χάρη στον Ισπανό σκηνοθέτη Bigas Luna με την ταινία του 2006 My Name Is Juani. Διαδραματιζόμενη στα περίχωρα μιας μεγάλης πόλης, η ταινία απέσπασε ανάμεικτες κριτικές, αλλά όπως σημείωσε το Variety, «η πρωτοεμφανιζόμενη Echegui λάμπει στον ρόλο της ακαταμάχητα λαϊκής Juani, του χαρακτήρα που κατακτά περισσότερο τις καρδιές των θεατών». Ανάμεσα σε όσους την αποχαιρέτησαν μετά τον θάνατό της ήταν ο ηθοποιός Antonio Banderas και ο Ισπανός πρωθυπουργός Pedro Sánchez.Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της Echegui να φιλά ένα βραβείο στο κόκκινο χαλί, ο Banderas, έγραψε στο Instagram: «Σήμερα, ο ισπανικός κινηματογράφος θρηνεί την απώλεια της Verónica Echegui. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους της. 🙏 #RIP @veronicaechegui».