O πρίγκιπας Χάρι θα επιστρέψει στο Λονδίνο, αλλά όχι για την οικογένειά του - Η ρήξη κρατά ακόμα

ΟΠρίγκιπας Harry θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή την τρίτη επέτειο του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και για έναν σκοπό που βρίσκεται πάντα στην καρδιά και το μυαλό του«Ο Πρίγκιπας Harry θα γιορτάσει τα 20 χρόνια των WellChild Awards στο Λονδίνο», ανέφερε η εθνική φιλανθρωπική οργάνωση σε ανακοίνωση στο X την Πέμπτη 28 Αυγούστου. «Η εκδήλωση, σε συνεργασία με την @GSK, τιμά τις επιτυχίες σοβαρά άρρωστων παιδιών και των ανθρώπων που τα φροντίζουν».