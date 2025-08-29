O πρίγκιπας Χάρι θα επιστρέψει στο Λονδίνο, αλλά όχι για την οικογένειά του - Η ρήξη κρατά ακόμα
O πρίγκιπας Χάρι θα επιστρέψει στο Λονδίνο, αλλά όχι για την οικογένειά του - Η ρήξη κρατά ακόμα
Είναι πάντως για καλό σκοπό
ΟΠρίγκιπας Harry θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή την τρίτη επέτειο του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και για έναν σκοπό που βρίσκεται πάντα στην καρδιά και το μυαλό του
«Ο Πρίγκιπας Harry θα γιορτάσει τα 20 χρόνια των WellChild Awards στο Λονδίνο», ανέφερε η εθνική φιλανθρωπική οργάνωση σε ανακοίνωση στο X την Πέμπτη 28 Αυγούστου. «Η εκδήλωση, σε συνεργασία με την @GSK, τιμά τις επιτυχίες σοβαρά άρρωστων παιδιών και των ανθρώπων που τα φροντίζουν».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
«Ο Πρίγκιπας Harry θα γιορτάσει τα 20 χρόνια των WellChild Awards στο Λονδίνο», ανέφερε η εθνική φιλανθρωπική οργάνωση σε ανακοίνωση στο X την Πέμπτη 28 Αυγούστου. «Η εκδήλωση, σε συνεργασία με την @GSK, τιμά τις επιτυχίες σοβαρά άρρωστων παιδιών και των ανθρώπων που τα φροντίζουν».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα