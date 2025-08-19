Η Madonna γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία με μία τεράστια τούρτα Labubu
Από το Palio της Σιένα μέχρι μια τεράστια ροζ τούρτα, η star γιόρτασε όπως μόνο εκείνη ξέρει.
ΗMadonna δεν αφήνει καμία σημαντική στιγμή της ζωής της να περάσει απαρατήρητη. Στις 16 Αυγούστου, η «Βασίλισσα της Ποπ» γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της με ένα μοναδικό ταξίδι στην Ιταλία, μαζί με μέλη της οικογένειάς της.
Εδώ και χρόνια, η Madonna είχε δηλώσει πως ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio στη Σιένα – μια παράδοση που χρονολογείται από τον Μεσαίωνα και συγκινεί όλη την πόλη. Φέτος, έκανε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Σε ανάρτησή της στο Instagram περιέγραψε τον αγώνα ως ένα «ιερό τελετουργικό» και μοιράστηκε τη συγκίνησή της που το έζησε επιτέλους.
