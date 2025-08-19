Η Madonna γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία με μία τεράστια τούρτα Labubu

ΗMadonna δεν αφήνει καμία σημαντική στιγμή της ζωής της να περάσει απαρατήρητη. Στις 16 Αυγούστου, η «Βασίλισσα της Ποπ» γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της με ένα μοναδικό ταξίδι στην Ιταλία, μαζί με μέλη της οικογένειάς της.Εδώ και χρόνια, η Madonna είχε δηλώσει πως ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio στη Σιένα – μια παράδοση που χρονολογείται από τον Μεσαίωνα και συγκινεί όλη την πόλη. Φέτος, έκανε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Σε ανάρτησή της στο Instagram περιέγραψε τον αγώνα ως ένα «ιερό τελετουργικό» και μοιράστηκε τη συγκίνησή της που το έζησε επιτέλους.