Η Madonna γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία με μία τεράστια τούρτα Labubu
MARIE CLAIRE

Η Madonna γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία με μία τεράστια τούρτα Labubu

Από το Palio της Σιένα μέχρι μια τεράστια ροζ τούρτα, η star γιόρτασε όπως μόνο εκείνη ξέρει.

Η Madonna γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία με μία τεράστια τούρτα Labubu
ΗMadonna δεν αφήνει καμία σημαντική στιγμή της ζωής της να περάσει απαρατήρητη. Στις 16 Αυγούστου, η «Βασίλισσα της Ποπ» γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της με ένα μοναδικό ταξίδι στην Ιταλία, μαζί με μέλη της οικογένειάς της.

 
Εδώ και χρόνια, η Madonna είχε δηλώσει πως ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio στη Σιένα – μια παράδοση που χρονολογείται από τον Μεσαίωνα και συγκινεί όλη την πόλη. Φέτος, έκανε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Σε ανάρτησή της στο Instagram περιέγραψε τον αγώνα ως ένα «ιερό τελετουργικό» και μοιράστηκε τη συγκίνησή της που το έζησε επιτέλους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης