«Θα ήθελα να δω τη σημερινή εκδοχή των Friends»: Η Λίζα Κούντροου για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων της σειράς

Τον τελευταίο καιρό πολλές σειρές που έκαναν επιτυχία τις δεκαετίες 1990 – 2000 αναβιώνουν στο Hollywood. Μετά το “Sex and the City” και το “How I met your Mother”, οι φανς αναρωτιούνται (και το ζητούν εδώ και καιρό) μήπως ήρθε η ώρα για ένα reboot και για τα αγαπημένα μας Φιλαράκια;