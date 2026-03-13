Τηλεθέαση Πέμπτης 12.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 12.3.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,6 7,9
Ant1 10,4 11,1
Alpha 15,6 16
Star 9 8,8
Mega 11,5 12,9
OPEN 3,3 5,6
ΕΡΤ1 3,4 4,5

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 10,4 17,8
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 7 6,5
ALPHA Happy Day 19,6 14,6
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 18,6 18,7
OPEN Ώρα Ελλάδος 9,3 15,4
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 6,4 3,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 5,2 15,2
Ant1  Το πρωινό 15,1 14,4
Alpha Super Κατερίνα 14,8 14,8
Star Breakfast@Star 8,2 7,3
Mega Buongiorno 13,8 10,3
OPEN  10 παντού 4,3 9,8
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 3,3 3,5

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Το'χουμε 1,4 3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 17,5 16,9
Alpha Το σόι σου 22,5 19
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 9,5 9,5
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2,5 6,1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6,8 5,7
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 10,1 9,5
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 15,9 16,5
Alpha DEAL 18,1 20,3
STAR Cash or trash 5,4 9,1
STAR Ο τροχός της τύχης 11 16,7
Mega Live News 16,2 19,4
Mega The Chase 15,7 19,4
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,3 7,7
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 8,2 8,6

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,5 3,1
ANT1 ANT1 ΝEWS 5,6 6,5
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 16,7 16,4
STAR Star News 8,3 10
Mega MEGA Γεγονότα 10,8 10,9
OPEN Open News 4,5 8,3
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,6 4,6

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μια νύχτα μόνο 11,8 15,9
MEGA Η γή της ελιάς 9,5 16,8
ALPHA Το σόι σου 22,4 19,9
ALPHA Μπαμπά σ'αγαπώ 20,1 20
ΑΝΤ1 Ποδόσφαιρο 18,1 19,3
STAR Master Chef 12,1 10,4
STAR First Dates 11 9,2
OPEN  Real View 1,9 2,1
OPEN  Κοινωνία Άνω Κάτω 3,4 4,5
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 3 7,9
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 2,1 4,2
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 5,8 4,7
