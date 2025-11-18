Τηλεθέαση Δευτέρας 17.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Δευτέρας 17.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,2 7,7
Ant1 11,2 12,6
Alpha 13 14.8
Star 10,5 9,3
Mega 13,5 15,4
OPEN 3,9 4,5
ΕΡΤ1 3,3 4,1

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 9,7 17,2
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 8,4 10,6
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 19,2 19
OPEN Ώρα Ελλάδος 12,7 11,9
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 1,8 1,8

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 5,5 11,4
Ant1  Το πρωινό 17,3 15,6
Alpha Super Κατερίνα 11,9 11,6
Star Breakfast Star 10,5 7,3
Mega Buongiorno 12,4 13,4
OPEN  10 παντού 5,5 7,7
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2,5 2,7

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 5,3 6
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 16,6 19,9
Alpha Το σόι σου 15,6 14,5
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 9,3 9,2
Mega  Πενήντα Πενήντα 11,4 9,2
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 3,1 3,3
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,6 5,1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6,8 5,9
ΑNT1 5X5 6 8,9
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 17,3 18,9
STAR Ο τροχός της τύχης 14,5 19,1
Mega Live News 14,2 18,6
OPEN Καθαρές κουβέντες 4 5
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,9 8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7 9,5
ANT1 ANT1 ΝEWS 8,4 9,1
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12,8 14,3
STAR Star News 14 13,2
Mega MEGA Γεγονότα 15,6 14,9
OPEN Open News 4,6 7,3
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,9 4,3

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μια νύχτα μόνο 14,9 20,4
MEGA Η γή της ελιάς 12,1 21,9
ALPHA Να μ' αγαπάς 12,6 19,5
ALPHA Άγιος Έρωτας 14,1 18,1
ALPHA Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια 13,1 16,1
ALPHA Money Drop 7,4 8,8
ΑΝΤ1 Grand Hotel 10,4 14,3
ANT1 Ο Δικαστής  6,6 8,6
ANT1 The 2night show 10,8 12,9
STAR Η φάρμα 13,2 10,2
STAR Ξένη ταινία 7,5 8,8
OPEN  Real View 3,6 2,5
OPEN  11 αυτοί 11 εμείς 3,3 2,7
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 1,8 5,1
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 2,7 3
ΕΡΤ 1 Καλά θα πάει αυτό 2,6 2,5
ΕΡΤ 1 Το παιδί 3,5 3,3
ΣΚΑΪ The Wall 6,9 6,5
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 7,7 7,6
