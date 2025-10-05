Μυθοπλασία Alpha: Στην πρώτη θέση με τις πιο δυνατές ιστορίες

Ο Σεπτέμβριος ανήκει στον Alpha. Ο Alpha έκανε την πιο εντυπωσιακή εκκίνηση της νέας σεζόν και πήρε ξεκάθαρα την πρωτιά!

Συγκεκριμένα, για τον Σεπτέμβριο ο Alpha είναι πρώτος για ολόκληρη την εβδομάδα (Δευτέρα έως Κυριακή), στο σύνολο ημέρας, στο σύνολο πληθυσμού με 12,5% και στο δυναμικό κοινό 18-54 στο με ποσοστό 12,4%. Πρωτιά έχει στο ίδιο διάστημα και στην prime time στo σύνολο πληθυσμού με 13,9% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 14,5%. Παράλληλα, ο Alpha επενδύει στην καλή μυθοπλασία με σειρές που γεμίζουν τα βράδια με συναίσθημα. Η σεζόν άνοιξε με τις πιο δυνατές πρεμιέρες στη Μυθοπλασία Alpha αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Άγιος έρωτας - Δευτέρα με Πέμπτη 21:00

Με δυναμική πρωτιά επέστρεψε στις οθόνες, ο δεύτερος κύκλος του «Άγιου έρωτα», αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κοινού παραμένει αμείωτη. Η συναρπαστική πλοκή, τα εντυπωσιακά πλάνα κινηματογραφικής αισθητικής και οι εξαιρετικές ερμηνείες, καθήλωσαν το τηλεοπτικό κοινό με 1.628.000 τηλεθεατές να συντονίζονται έστω για 1’ για να παρακολουθήσουν τη συνέχεια της ιστορίας. Με 18,8% στο σύνολο του κοινού και 15,9% στο δυναμικό κοινό.



Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Δευτέρα & Τρίτη 22:30

Η υπερπαραγωγή του Apha μας μεταφέρει στον Πειραιά και την Τρούμπα της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Το κινηματογραφικό βλέμμα στη σκηνοθεσία και στη φωτογραφία δίνει στο κάθε επεισόδιο το ειδικό βάρος μιας ταινίας μεγάλης οθόνης. H κινηματογραφική αισθητική, χαρίζει αληθινή ρετρό απεικόνιση, και η ιστορία της σειράς γοήτευσε 1.746.000 τηλεθεατές, οι οποίοι συντονίστηκαν έστω για 1’ με τις εξελίξεις. Αλλά και στο σύνολο κοινού η σειρά άγγιξε το 19,8% και το 18,6% στο δυναμικό κοινό 18-54. Τα γυναικεία κοινά 18-54 έδειξαν την προτίμησή τους στη γειτονιά του Πειραιά με το 20,1% να χαρίζει στη σειρά την απόλυτη πρωτιά.



Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι - Παρασκευή στις 21:00

Η πολυαναμενόμενη σειρά, βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά αγαπήθηκε με την πρώτη. 2.349.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ με την συγκλονιστική ιστορία, τη γεμάτη έρωτα, πάθη και μυστικά. Η αισθηματική σειρά που ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγαλώνουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου τα παιδικά τους όνειρα ριζώνουν και η ψυχή τους βρίσκει θαλπωρή, κατέκτησε τους πίνακες τηλεθέασης με 19,8% στο σύνολο κοινού και 20,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Να με λες μαμά - Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30

Η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας - κόρης κατέκτησε το τηλεοπτικό κοινό. 1.972.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ με την καθηλωτική ιστορία. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη», την οποία αγκάλιασε το 22,7% στο σύνολο του κοινού, το 19% του δυναμικού κοινού 18-54 και το 24% του γυναικείου δυναμικού κοινού 18-54, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 32,8%.



Να Μ’ Αγαπάς - Πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα στις 20:00

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα. Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

Τώρα, 27 χρόνια μετά, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους.

Στο Ναύπλιο, την ώρα που το παρελθόν απαιτεί εξηγήσεις, ο Λευτέρης ερωτεύεται την ανιψιά του Θεόφιλου, την Άννα, και η Φωτεινή τον πρωτότοκο γιο του, τον Ορφέα. Η Ζωή αρνείται τα παιδιά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να τα κρατήσει μακριά από την οικογένειά της. Όμως η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια και γίνονται ο εφιάλτης της.

Η Σοφία, μια γυναίκα που την είχαν «ξεχάσει», έρχεται να σταθεί απέναντι σε εκείνους που την πλήγωσαν και της έκλεψαν ό,τι της ανήκει. Και ενώ παλιές πληγές ξανανοίγουν ένας μυστηριώδης, μοναχικός άντρας απ’ το παρελθόν, ο Άγγελος Μανιάτης, εμφανίζεται με μοναδικό σκοπό να καταστρέψει την οικογένεια Καλλιγά. Καθώς παλιά μυστικά έρχονται στο φως, νέες σχέσεις και συμμαχίες διαμορφώνονται για να διορθωθούν λάθη και προδοσίες του παρελθόντος.

Πρωταγωνιστούν οι: Δ. Αλεξανδρής, Σ. Καπετανίδη, Σ. Σταμουλακάτος, Ε. Μουτάφη, Μ. Ταμπακάκης, Κ. Νικούλι, Ε. Αγγελοπούλου, Α. Πχιεχόβιακ, Μ. Σούλι, Γ. Τριανταφυλλίδης, Α. Ανδρέοβιτς, Α. Κωτσοβούλου, Ε. Τσέλλου, Μ. Μητρούση. Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Σενάριο: Γιώργος Μακρής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου