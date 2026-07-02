Ο Φράνκι Μούνιζ και η εν διαστάσει σύζυγός του παίρνουν διαζύγιο έπειτα από έξι χρόνια γάμου: Κλείνουμε ένα κεφάλαιο
Ο Φράνκι Μούνιζ και η εν διαστάσει σύζυγός του παίρνουν διαζύγιο έπειτα από έξι χρόνια γάμου: Κλείνουμε ένα κεφάλαιο
Έβαλε τα δικά της όνειρα στην άκρη για να μπορέσω εγώ να κυνηγήσω τα δικά μου, ανέφερε ο ηθοποιός
Μετά από έξι χρόνια γάμου, ο Φράνκι Μούνιζ και η εν διαστάσει σύζυγός του Πέιτζ Πράις Μούνιζ ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν οριστικά, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως κλείνουν ένα κεφάλαιο με την απόφαση αυτή.
Με μία κοινή ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 1 Ιουλίου, ο 40χρονος ηθοποιός έκανε γνωστό πως, ύστερα από μια περίοδο που έζησε χωριστά με τη Μούνιζ, κάτι που ωστόσο κράτησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφάσισαν να δώσουν τέλος στον γάμο τους. Την ανακοίνωση συνόδευε ένα βίντεο, στο οποίο το πρώην ζευγάρι χόρευε μαζί με τον πεντάχρονο γιο του.
Στην κοινή τους δήλωση, οι δυο τους εξηγούν ότι, μετά από δέκα χρόνια σχέσης, συνειδητοποίησαν πως η σχέση τους λειτουργεί πλέον καλύτερα ως μια βαθιά φιλία και ως συνεργασία στην ανατροφή του παιδιού τους. «Ύστερα από μια περίοδο χωριστής ζωής, την οποία κρατήσαμε μακριά από τη δημοσιότητα, η Πέιτζ κι εγώ αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη λύση του γάμου μας» αναγράφεται αρχικά στη λεζάντα της δημοσίευσης και στη συνέχεια προστίθεται: «Έπειτα από δέκα υπέροχα χρόνια μαζί, εξελιχθήκαμε με τρόπους που μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε πως η σχέση μας λειτουργεί πλέον πιο φυσικά και πιο δυνατά ως μια βαθιά φιλία και ως συνεργασία στην ανατροφή του παιδιού μας. Έχουμε έναν καταπληκτικό γιο, που παραμένει το επίκεντρο του κόσμου μας, και είμαστε και οι δύο πιο ευτυχισμένοι και πιο δυνατοί ως γονείς χάρη στην αγάπη και την εξέλιξη που μοιραστήκαμε».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο ηθοποιός εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς την πρώην σύζυγό του, τονίζοντας ότι στάθηκε στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια, βάζοντας τις δικές της φιλοδοξίες σε δεύτερη μοίρα, ενώ ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσουν να συνεργάζονται τόσο για την ανατροφή του γιου τους, όσο και για την κοινή τους επιχειρηματική δραστηριότητα.
«Έβαλε τα δικά της όνειρα στην άκρη για να μπορέσω εγώ να κυνηγήσω τα δικά μου και ήταν πάντα εκείνη που με υποστήριξε περισσότερο. Αυτή η βάση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας δεν πρόκειται να χαθεί. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μαζί τη Πέιτζ Πράις Μούνιζ και να μεγαλώνουμε τον γιο μας με την ίδια συνεργασία και την ίδια αγάπη που είχαμε πάντα» πρόσθεσε.
Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, ζήτησαν σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειάς τους: «Κλείνουμε ένα κεφάλαιο με ευγνωμοσύνη και ανοίγουμε το επόμενο με αισιοδοξία για το μέλλον, τόσο για εμάς ως ξεχωριστούς ανθρώπους όσο και, κυρίως, για τον γιο μας. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξή σας. Επιλέγουμε και οι δύο να μην απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο».
Η σχέση του πρώην ζευγαριού ξεκίνησε το 2016, ενώ οι δύο τους αρραβωνιάστηκαν το 2018 και παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα. Το 2021 απέκτησαν τον γιο τους, Μοζ.
Λίγους μήνες πριν από την ανακοίνωση του διαζυγίου, ο Φράνκι Μουνίζ είχε μιλήσει στο Us Weekly για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην προσπάθεια να ισορροπήσει την οικογενειακή ζωή με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Όπως είχε παραδεχτεί, οι συνεχείς μετακινήσεις του για τους αγώνες αυτοκινήτου και την υποκριτική τον κρατούσαν μακριά από το σπίτι για περίπου 300 ημέρες τον χρόνο, ενώ είχε χαρακτηρίσει τη σύζυγό του «αγία», αναγνωρίζοντας ότι αναγκαζόταν να λειτουργεί «ουσιαστικά ως μονογονέας» για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Με μία κοινή ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 1 Ιουλίου, ο 40χρονος ηθοποιός έκανε γνωστό πως, ύστερα από μια περίοδο που έζησε χωριστά με τη Μούνιζ, κάτι που ωστόσο κράτησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφάσισαν να δώσουν τέλος στον γάμο τους. Την ανακοίνωση συνόδευε ένα βίντεο, στο οποίο το πρώην ζευγάρι χόρευε μαζί με τον πεντάχρονο γιο του.
Στην κοινή τους δήλωση, οι δυο τους εξηγούν ότι, μετά από δέκα χρόνια σχέσης, συνειδητοποίησαν πως η σχέση τους λειτουργεί πλέον καλύτερα ως μια βαθιά φιλία και ως συνεργασία στην ανατροφή του παιδιού τους. «Ύστερα από μια περίοδο χωριστής ζωής, την οποία κρατήσαμε μακριά από τη δημοσιότητα, η Πέιτζ κι εγώ αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη λύση του γάμου μας» αναγράφεται αρχικά στη λεζάντα της δημοσίευσης και στη συνέχεια προστίθεται: «Έπειτα από δέκα υπέροχα χρόνια μαζί, εξελιχθήκαμε με τρόπους που μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε πως η σχέση μας λειτουργεί πλέον πιο φυσικά και πιο δυνατά ως μια βαθιά φιλία και ως συνεργασία στην ανατροφή του παιδιού μας. Έχουμε έναν καταπληκτικό γιο, που παραμένει το επίκεντρο του κόσμου μας, και είμαστε και οι δύο πιο ευτυχισμένοι και πιο δυνατοί ως γονείς χάρη στην αγάπη και την εξέλιξη που μοιραστήκαμε».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο ηθοποιός εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς την πρώην σύζυγό του, τονίζοντας ότι στάθηκε στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια, βάζοντας τις δικές της φιλοδοξίες σε δεύτερη μοίρα, ενώ ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσουν να συνεργάζονται τόσο για την ανατροφή του γιου τους, όσο και για την κοινή τους επιχειρηματική δραστηριότητα.
«Έβαλε τα δικά της όνειρα στην άκρη για να μπορέσω εγώ να κυνηγήσω τα δικά μου και ήταν πάντα εκείνη που με υποστήριξε περισσότερο. Αυτή η βάση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας δεν πρόκειται να χαθεί. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μαζί τη Πέιτζ Πράις Μούνιζ και να μεγαλώνουμε τον γιο μας με την ίδια συνεργασία και την ίδια αγάπη που είχαμε πάντα» πρόσθεσε.
Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, ζήτησαν σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειάς τους: «Κλείνουμε ένα κεφάλαιο με ευγνωμοσύνη και ανοίγουμε το επόμενο με αισιοδοξία για το μέλλον, τόσο για εμάς ως ξεχωριστούς ανθρώπους όσο και, κυρίως, για τον γιο μας. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξή σας. Επιλέγουμε και οι δύο να μην απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο».
Η σχέση του πρώην ζευγαριού ξεκίνησε το 2016, ενώ οι δύο τους αρραβωνιάστηκαν το 2018 και παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα. Το 2021 απέκτησαν τον γιο τους, Μοζ.
Λίγους μήνες πριν από την ανακοίνωση του διαζυγίου, ο Φράνκι Μουνίζ είχε μιλήσει στο Us Weekly για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην προσπάθεια να ισορροπήσει την οικογενειακή ζωή με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Όπως είχε παραδεχτεί, οι συνεχείς μετακινήσεις του για τους αγώνες αυτοκινήτου και την υποκριτική τον κρατούσαν μακριά από το σπίτι για περίπου 300 ημέρες τον χρόνο, ενώ είχε χαρακτηρίσει τη σύζυγό του «αγία», αναγνωρίζοντας ότι αναγκαζόταν να λειτουργεί «ουσιαστικά ως μονογονέας» για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
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