Στη σκιά του «Ιησού από τη Ναζαρέτ» και το φετινό τηλεοπτικό Πάσχα: Τραγούδια, ταινίες, επαναλήψεις, όλα όσα θα δούμε στη μικρή μας οθόνη

Με έμφαση στις ξένες ταινίες και σε μουσικά προγράμματα που προβάλλονται σε επανάληψη, θα πορευθεί ο εορτασμός του Πάσχα στην τηλεόραση. Αυτό που ξεχωρίζει είναι κάποια θρησκευτικά ντοκιμαντέρ ενώ σταθερή θέση στο πρόγραμμα διατηρούν οι μεταδόσεις για τις Ιερές Ακολουθίες από Εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα.Φέτος το Πάσχα, η ΕΡΤ επενδύει σε ένα εορταστικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των επιλογών. Εκπομπές με μουσική, βραβευμένες ξένες ταινίες, ντοκιμαντέρ σε πρώτη προβολή, συναυλίες κλασικής μουσικής και αφιερώματα με πλούσιο αρχειακό υλικό ενώ παράλληλα θα μεταδώσει απευθείας τις Ιερές Ακολουθίες των ημερών από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, τη Μητρόπολη Αθηνών και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.Το Μεγάλο Σάββατο ξεχωρίζει μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ1 στις 23:00, η «Παρέα» του Γιώργου Κουβαρά. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (23:50), η εκπομπή συνδέεται ζωντανά με τη Μητρόπολη για την Ανάσταση, και αμέσως μετά, το κλίμα αλλάζει και η βραδιά μεταμορφώνεται σε ζωντανή γιορτή με καλεσμένο τον Δημήτρη Μπάση, τους ερμηνευτές Βίκυ Καρατζόγλου, Άγγελο Ανδριανό και Ελένη Φουντά, τους ηθοποιούς Ναταλία Δραγούμη, Σωτήρη Καλυβάτση, Κούλη Νικολάου, Νίκη Σερέτη, Ορέστη Τζιόβα και Παναγιώτα Βιτετζάκη και τους δημοσιογράφους Νικόλα Βαφειάδη, Ζωή Κρονάκη, Παύλο Παπαδημητρίου, Μαίρη Αυγερινοπούλου, καθώς και τον διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη.Την Κυριακή του Πάσχα στις 14:45, η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» παρουσιάζει ένα οδοιπορικό στην Παναγία Σουμελά, το σύμβολο πίστης και σημείο αναφοράς για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Ο πρόεδρος του ιδρύματος, Γιώργος Τανιμανίδης, μιλά για την Παναγία Σουμελά , ενω ξεχωριστή θέση έχει η μουσική, με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη να δίνει φωνή στη μνήμη μέσα από την ποντιακή λύρα.Την Δευτέρα του Πάσχα, στις 15:00, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται στον καναπέ του «Στούντιο 4» την Άντζελα Δημητρίου και τον Λευτέρη Πανταζή. Στην εκπομπή θα παρουσιαστεί επίσης ένα αφιέρωμα στον Διονύση Παπαγιαννόπουλο από το Αρχείο της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει ζωντανά τις Ιερές Ακολουθίες των ημερών. Το Μεγάλο Σάββατο στις 08:00 μεταδίδει την Ακολουθία του Εσπερινού & τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, απευθείας μετάδοση από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Το βράδυ του Μ. Σαββάτου, στις 23:00, σε απευθείας μετάδοση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία της Αναστάσεως και την Αναστάσιμη Αρχιεπισκοπική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή του Πάσχα, στις 11:00 θα μεταδοθεί η Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης, απευθείας από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.Το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 από Μεγάλη Τετάρτη ως και Μεγάλο Σάββατο στις 21.00. Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης χρησιμοποίησε ένα εξαιρετικό καστ, όπως τον Σερ Λόρενς Ολίβιε, την Αv Μπάvκρoφτ, την Ολίβια Χάσεϊ, τον Άντονι Κoυίv, τον Μάικλ Γιoρκ και, φυσικά, τον Ρόμπερτ Πάουελ στov ρόλο τoυ Ιησού.Στον Alpha θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Φως Καππαδοκίας: Άγιος Αρσένιος & Άγιος Παΐσιος» (Μ. Πέμπτη, 01.00 & Μ. Παρασκευή, 10.00), ενώ έχει επίσης προγραμματιστεί η προβολή της συναυλίας της Γλυκερίας «Ω! Γλυκύ μου έαρ» με τα εγκώμια της Μεγάλης Εβδομάδας (Μ. Παρασκευή, 06.00). Το Μ. Σάββατο, μετά την αναστάσιμη ακολουθία ο σταθμός θα μεταδώσει την συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall του Λονδίνου (00.10) και την Κυριακή του Πάσχα (24.00) τη συναυλία του Βασίλη Σκουλά από τον Λυκαβηττό.