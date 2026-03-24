Ο Σιλβέστερ Σταλόνε θυμήθηκε την εποχή του Rambo ΙII και δημοσίευσε βίντεο από τα γυρίσματα
Ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά γυρίσματα στα οποία έχω συμμετάσχει, αποκάλυψε ο 79χρονος ηθοποιός
Μία αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην εποχή που γυριζόταν η ταινία Rambo III, η οποία κυκλοφόρησε πριν από περίπου σαράντα χρόνια, έκανε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
Στον λογαριασμό του στο Instagram ο 79χρονος σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε μέσα από ένα βίντεο backstage εικόνες, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που συνάντησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Χωρίς μπλούζα και με τη χαρακτηριστική κορδέλα στα μαλλιά του, ο ηθοποιός φαίνεται να επιδίδεται σε επικίνδυνες σκηνές.
«Στα παρασκήνια του Rambo III. Ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά γυρίσματα στα οποία έχω συμμετάσχει… ακραία ζέστη, πραγματικές τοποθεσίες και συνεχείς προκλήσεις. Τίποτα δεν ήταν εύκολο, αλλά αυτό χρειάστηκε για να πάρει ζωή», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσης.
Δείτε το βίντεο
