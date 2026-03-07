Ντάριλ Χάνα: Εκνευρισμένη με σειρά που παρουσιάζει τη σχέση της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ
Ντάριλ Χάνα: Εκνευρισμένη με σειρά που παρουσιάζει τη σχέση της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ
Η ηθοποιός αντιδρά στη σειρά «Love Story», υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτήρας που φέρει το όνομά της δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
Η Ντάριλ Χάνα καταγγέλλει ότι η τηλεοπτική σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» παρουσιάζει μια ψευδή εικόνα της ζωής και της σχέσης της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτήρας που εμφανίζεται με το όνομά της δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Η ηθοποιός έσπασε τη σιωπή της μετά από χρόνια σχετικά με τη σχέση της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και απάντησε στη σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette».
Η παραγωγή του Ράιαν Μέρφι αποτελεί το πρώτο τηλεοπτικό έργο που επικεντρώνεται στη ζωή του Κένεντι Τζούνιορ και παρουσιάζει τις σχέσεις του κατά τη δεκαετία του 1990, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης του με τη Χάνα πριν από τον γάμο του με την Κάρολιν Μπεσέτ.
Η Χάνα επέκρινε τη σειρά, υποστηρίζοντας ότι η απεικόνιση του χαρακτήρα με το όνομά της απέχει από την πραγματικότητα. Σε άρθρο της στους «New York Times» ανέφερε: «Ο χαρακτήρας “Daryl Hannah” που παρουσιάζεται στη σειρά δεν αποτελεί ούτε κατά διάνοια ακριβή αναπαράσταση της ζωής μου, της συμπεριφοράς μου ή της σχέσης μου με τον Τζον. Οι πράξεις και οι συμπεριφορές που μου αποδίδονται είναι αναληθείς».
Στο ίδιο κείμενο εξήγησε ότι στο παρελθόν απέφευγε να απαντά σε παραποιημένες αφηγήσεις. «Πίστευα πάντα ότι η ενασχόληση με διαστρεβλώσεις συχνά τις ενισχύει. Όμως μια πρόσφατη τηλεοπτική σειρά που εκμεταλλεύεται μια τραγωδία για τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και την Κάρολιν Μπεσέτ παρουσιάζει έναν χαρακτήρα με το όνομά μου και τον εμφανίζει ως εμένα. Η επιλογή να παρουσιαστεί ως ενοχλητική, εγωκεντρική, γκρινιάρα και απρεπής δεν ήταν τυχαία».
Δείτε το τρέιλερ της σειράς
Αναφερόμενη σε σκηνή της σειράς όπου εμφανίζεται να παρευρίσκεται σε πάρτι με χρήση κοκαΐνης, η ηθοποιός υποστήριξε ότι η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ κοκαΐνη στη ζωή μου ούτε έχω διοργανώσει πάρτι με κοκαΐνη. Δεν έχω πιέσει ποτέ κανέναν να παντρευτεί. Δεν έχω βεβηλώσει κανένα οικογενειακό κειμήλιο ούτε έχω εισβάλει σε ιδιωτικό μνημόσυνο».
Η Χάνα απέρριψε επίσης και άλλες σκηνές που παρουσιάζονται στη σειρά. «Δεν έχω φυτέψει ποτέ καμία ιστορία στον Τύπο. Δεν συνέκρινα ποτέ τον θάνατο της Τζάκι με έναν σκύλο. Είναι εξοργιστικό για μένα ότι πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε μια τηλεοπτική σειρά. Αυτά δεν είναι δημιουργικές υπερβολές ενός χαρακτήρα». «Πρόκειται για ισχυρισμούς σχετικά με συμπεριφορές και είναι ψευδείς», κατέληξε.
Η Ντάριλ Χάνα και ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ είχαν σχέση με διαλείμματα για περίπου πέντε χρόνια, πριν χωρίσουν οριστικά το 1994.
Φωτογραφία άρθρου: John Roca/NY Daily News Archive via Getty Images
