Ο Νίνο ακύρωσε εμφάνισή του στο μαγαζί όπου τραγουδάει: Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος, ανέφερε
GALA
Νίνο Ανακοίνωση νυχτερινό κέντρο

Ο Νίνο ακύρωσε εμφάνισή του στο μαγαζί όπου τραγουδάει: Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος, ανέφερε

Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι μία μικρή αδιαθεσία θα τον κρατήσει μακριά από τη σκηνή

Ο Νίνο ακύρωσε εμφάνισή του στο μαγαζί όπου τραγουδάει: Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος, ανέφερε
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την εμφάνισή του στο νυχτερινό μαγαζί, όπου τραγουδάει ακύρωσε ο Νίνο λόγω μίας μικρής αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο καλλιτέχνης την Πέμπτη 5 Μαρτίου στο Instagram, ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι την Παρασκευή δεν θα βρεθεί στη σκηνή του κέντρου, όπου εμφανίζεται με την Έλλη Κόκκινου και τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Ο Νίνο επικαλείται λόγους υγείας, εξηγώντας ότι χρειάζεται λίγο χρόνο για ανάρρωση ώστε να επιστρέψει δριμύτερος στο μαγαζί το Σάββατο. Όπως έγραψε: «Αγαπητοί φίλοι, μια μικρή αδιαθεσία δεν θα μου επιτρέψει να βρίσκομαι αύριο στη σκηνή του THEAMA Athens μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη. Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος και το Σάββατο να είμαι κανονικά μαζί σας, πρώτα ο Θεός, για να διασκεδάσουμε όπως ξέρουμε! Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την αγάπη σας».


Δείτε την ανακοίνωσή του

Ο Νίνο ακύρωσε εμφάνισή του στο μαγαζί όπου τραγουδάει: Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος, ανέφερε
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης