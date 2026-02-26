Η Κλόε Καρντάσιαν εξήγησε γιατί φοβάται την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ακόμα και τα βίντεο με AI του μπαμπά μου που με φιλάει με ανατριχιάζουν
Bλέπω βίντεο με τις αδελφές μου και εννέα στις δέκα φορές δεν είναι αυτές, πρόσθεσε η 41χρονη
Για την Τεχνητή Νοημοσύνη μίλησε η Κλόε Καρντάσιαν, σημειώνοντας πως την τρομοκρατεί και πως ακόμη και τα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τον πατέρα της που έχει φύγει από τη ζωή να τη φιλάει στο μέτωπο την κάνουν να αισθάνεται άβολα.
Ο πατέρας της, Ρόμπρτ, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2003 από καρκίνο του οισοφάγου, σε ηλικία 59 ετών, όταν η Καρντάσιαν ήταν 19 ετών. Παρόλο που πολλοί μπορεί να θεωρούν πως ένα τέτοιο βίντεο φαίνεται γλυκό, εκείνη την ανατριχιάζει. Όπως εξήγησε, μάλιστα, πολλές φορές όταν βλέπει βίντεο με τις αδερφές της, μπερδεύεται και δεν μπορεί να καταλάβει εάν είναι αληθινά ή αν είναι επεξεργασμένα μέσω AI.
Η 41χρονη στο επεισόδιο της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου του podcast «Khloé In Wonder Land», είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι τρομοκρατημένη από την Τεχνητή Νοημοσύνη» και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος νομίζει πως είναι γλυκό, αλλά ακόμα και τα βίντεο με AI του μπαμπά μου που με φιλάει στο μέτωπο ή κάτι τέτοιο, με ανατριχιάζουν λίγο». «Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ξέρω ότι οι άνθρωποι το κάνουν επειδή νομίζουν ότι είναι πολύ όμορφο, αλλά είναι απλώς περίεργο. Δεν ξέρω γιατί. Με κάνει να νιώθω άβολα», σημείωσε ακόμη.
Στη συνέχεια, η Κλόε Καρντάσιαν ανέφερε: «Με την εξέλιξη της AI, βλέπω βίντεο με τις αδελφές μου και λέω “Περίμενε, το είπες όντως αυτό;”. Και όταν το αμφισβητώ, εννέα στις δέκα φορές δεν είναι αυτές. Είναι AI. Αυτό είναι τρομακτικό» και εξήγησε πως κάθε φορά που βλέπουν τέτοιου είδους υλικό να κυκλοφορεί στο ίντερνετ, επικοινωνούν με τους δημιουργούς και τους επισημαίνουν: «Αυτό δεν είναι αληθινό. Πρέπει να το κατεβάσετε».
Έπειτα, συμπλήρωσε: «Είμαι τρομοκρατημένη από την AI γιατί ανήκω σε εκείνη τη μεταβατική γενιά του ίντερνετ. Το ίντερνετ ήταν ήδη αρκετά τρομακτικό για μένα. Δεν μπορώ να διαχειριστώ κάτι επιπλέον. Ακόμα και το ChatGPT. Δεν σου μιλάω γιατί θα θυμάσαι όλα όσα λέω και άκουσα ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου στο δικαστήριο. Δεν θέλω να μπλέξω με αυτό».
Παρόλο που η Κλόε αναγνώρισε ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά εργαλεία εκεί έξω, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο συντριπτικό μπορεί να είναι όλο αυτό για την παλαιότερη γενιά, όπως για τη γιαγιά της, για παράδειγμα: «Η γιαγιά μου είναι 91 ετών και δεν μπορώ να φανταστώ τι σκέφτεται για όλη αυτή την τρέλα. Έχει Instagram μόνο για να βλέπει όλους εμάς και τι κάνουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ τι σκέφτεται».
Στο ίδιο επεισόδιο του podcast της, εξήγησε επιπλέον τη στάση της σχετικά με τα social media και τα παιδιά της, την 7χρονη Τρου και τον 3χρονο Τέιτουμ. «Η κόρη μου λέει “Θέλω να γυρίσω ένα TikTok”. Δεν ξέρουν τι είναι το TikTok γιατί δεν μιλάω ποτέ για το TikTok. Νομίζουν ότι σημαίνει ένα βίντεο με χορό, κι έτσι απλώς τραβάμε βίντεο όπου χορεύουν πάνω στα τραπέζια μου και διασκεδάζουν. Αλλά δεν ξέρουν για ήχους που είναι trend, εκτός αν τους δείξω κάτι».
Όπως δήλωσε, πιστεύει ότι θα δώσει κινητό στην κόρη της όταν γίνει 12 ετών: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσει social media. Σημαίνει ότι θα πάρει τηλέφωνο. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν social media πριν τα 16 ή 17, αλλά ένα τηλέφωνο το συζητάμε για τα 12α γενέθλιά της», τόνισε και κατέληξε: «Ελπίζω τα παιδιά μου να επιθυμούν πάντα την ανθρώπινη αλληλεπίδραση».
