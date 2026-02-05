Νίκος Αποστολόπουλος για Δέσποινα Βανδή: Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του, όταν το αποφασίσει ο ίδιος
GALA
Νίκος Αποστολόπουλος Δέσποινα Βανδή

Νίκος Αποστολόπουλος για Δέσποινα Βανδή: Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του, όταν το αποφασίσει ο ίδιος

Ο σχεδιαστής μόδας απάντησε στις δηλώσεις της τραγουδίστριας σχετικά με τον τρόπο που επιλέγει να ντύνεται

Νίκος Αποστολόπουλος για Δέσποινα Βανδή: Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του, όταν το αποφασίσει ο ίδιος
Ιωάννα Μαρίνου
29 ΣΧΟΛΙΑ
Στις δηλώσεις της Δέσποινας Βανδή σχετικά με τον τρόπο που επιλέγει να ντύνεται απάντησε ο Νίκος Αποστολόπουλος, επισημαίνοντας πως  ο κάθε άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν το επιθυμεί ο ίδιος.

Η τραγουδίστρια είχε πει χαρακτηριστικά: «Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία ούτε το ρούχο, ντύνομαι όπως γουστάρω και δεν θα απολογηθώ» και ο σχεδιαστής μόδας μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου τόνισε πως ο καθένας είναι οι επιλογές του και καλά κάνει που φοράει ό,τι θέλει.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Αποστολόπουλος είπε: «Καλά θα κάνει. Είμαστε οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος με περίεργο τρόπο, θα κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του, όταν το αποφασίσει ο ίδιος».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg6x2sfku1ex)


Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο σχεδιαστής μίλησε για το GNTM και το ενδεχόμενο να το παρουσιάσει η Μπέττυ Μαγγίρα: «Στο GNTM θα ήταν πολύ καλό να πάει η Μπέττυ Μαγγίρα. Ανανέωση, φρεσκάδα, διαφορετικό λέγειν. Μ’ αρέσει πολύ αυτό, παρόλο που δεν μ’ αρέσει το GNTM, αλλά η Μαγγίρα στο GNTM μου αρέσει. Θα την προτιμούσα από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Ηλιάνα είναι ένα παιδί που - δεν ξέρω για ποιο λόγο - κάτι συμβαίνει και δεν βρίσκει τον δρόμο της», δήλωσε.

Τέλος, για τις φήμες που θέλουν τον Νίκο Μουτσινά να επιστρέφει στην τηλεόραση με τηλεπαιχνίδι στο STAR, επισήμανε: «Καλή επιτυχία να έχει ο Νίκος Μουτσινάς. Κατά τ’ άλλα, για την ώρα θα έπρεπε να είναι λίγο μακριά από την τηλεόραση, γιατί όταν πάει στο "Lingo", σημαίνει ότι οι μετοχές χαμηλώνουν». 
Ιωάννα Μαρίνου
29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης