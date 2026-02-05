Νίκος Αποστολόπουλος για Δέσποινα Βανδή: Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του, όταν το αποφασίσει ο ίδιος





» και ο σχεδιαστής μόδας μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου τόνισε πως ο καθένας είναι οι επιλογές του και καλά κάνει που φοράει ό,τι θέλει.



Συγκεκριμένα, ο Νίκος Αποστολόπουλος είπε: «Καλά θα κάνει. Είμαστε οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος με περίεργο τρόπο, θα κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του, όταν το αποφασίσει ο ίδιος».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο σχεδιαστής μίλησε για το GNTM και το ενδεχόμενο να το παρουσιάσει η Μπέττυ Μαγγίρα: «Στο GNTM θα ήταν πολύ καλό να πάει η Μπέττυ Μαγγίρα. Ανανέωση, φρεσκάδα, διαφορετικό λέγειν. Μ' αρέσει πολύ αυτό, παρόλο που δεν μ' αρέσει το GNTM, αλλά η Μαγγίρα στο GNTM μου αρέσει. Θα την προτιμούσα από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η Ηλιάνα είναι ένα παιδί που - δεν ξέρω για ποιο λόγο - κάτι συμβαίνει και δεν βρίσκει τον δρόμο της», δήλωσε.

Τέλος, για τις φήμες που θέλουν τον Νίκο Μουτσινά να επιστρέφει στην τηλεόραση με τηλεπαιχνίδι στο STAR, επισήμανε: «Καλή επιτυχία να έχει ο Νίκος Μουτσινάς. Κατά τ’ άλλα, για την ώρα θα έπρεπε να είναι λίγο μακριά από την τηλεόραση, γιατί όταν πάει στο "Lingo", σημαίνει ότι οι μετοχές χαμηλώνουν».