Γιώργος Μουκίδης: «Είναι άξια σχολιασμού η Δέσποινα Βανδή; Πες μου ένα σοβαρό κομμάτι που έχει πει»
Ο συνθέτης εξέφρασε την άποψή του για την τραγουδίστρια
Για τη Δέσποινα Βανδή απάντησε ο Γιώργος Μουκίδης, επισημαίνοντας πως δεν είναι άξια σχολιασμού και πως δεν γνωρίζει κάποιο σοβαρό κομμάτι που να έχει πει η ίδια.
Ο συνθέτης εξέφρασε την άποψή του για την τραγουδίστρια σε συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ενώ μίλησε και για άλλα πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και του τραγουδιού.
Ο Γιώργος Μουκίδης, αρχικά, ανέφερε: «Λείπουν οι μεγάλες λαϊκές φωνές σήμερα. Και αυτοί που δεν ζουν και αυτοί που δεν τραγουδούν για Χ λόγους, αφήνουν τους άλλους να αλωνίζουν. Λείπει ο Νότης Σφακιανάκης. Πολύ δύσκολα να επιστρέψει στη νύχτα, δεν νομίζω». Τότε ο δημοσιογράφος θέλησε να τον ρωτήσει για τη Δέσποινα Βανδή και μία δήλωση που έκανε για το Νότη Σφακιανάκη, με τον ίδιο να απαντά πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση του: «Είναι άξια σχολιασμού η Δέσποινα Βανδή; Πώς το βλέπεις; Είναι μια ποπ σταρ με λαϊκές αποχρώσεις, μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Ήταν πιο πολύ κίνηση εντυπωσιασμού, όταν είχε αποχωρήσει από το σχήμα με τον Σφακιανάκη, όχι ουσίας. Δεν τη βλέπω μέσα στα χρόνια. Πες μου ένα σοβαρό κομμάτι που έχει πει η Δέσποινα».
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μουκίδης μίλησε για την Άννα Βίσση: «Η Άννα Βίσση είναι γεννημένη σταρ, ταλαντούχα όσο δεν πάει. Η Άννα μπορούσε να πάρει ένα μέτριο τραγούδι και να το κάνει χιτ», είπε.
Όταν ρωτήθηκε για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος τραγούδησε στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, απάντησε: «Πάμε παρακάτω, άλλη ερώτηση. Ασχολίαστο. Δεν μου αρέσει. Δεν πιστεύω ότι έχει να δώσει κάτι καλλιτεχνικά».
Σχετικά με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ο συνθέτης δήλωσε: «Με τη Νατάσα Θεοδωρίδου δεν μιλάμε ούτε τηλεφωνιόμαστε. Δεν ξέρω τι να πω, όλα τα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο».
Τέλος, για τα υποψήφια τραγούδια για την Eurovision, ο Γιώργος Μουκίδης σχολίασε: «Τα άκουσα όλα τα τραγούδι για την Eurovision. Δεν ξεχωρίζω κανέναν. Το τραγούδι του Akyla είναι τραγικό. Τραγούδι είναι αυτό; Εμένα μου κάνει σαν μουσική υπόκρουση για βουλκανιζατέρ. Είναι ξεφτίλα αυτό το κομμάτι για να πάει καλά. Δεν είναι τίποτα, τώρα, για να ανατριχιάσουμε».
