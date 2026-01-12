Γιώργος Λάνθιμος: Οι τρεις φωτογραφίες που ανέβασε από τις Χρυσές Σφαίρες
Γιώργος Λάνθιμος: Οι τρεις φωτογραφίες που ανέβασε από τις Χρυσές Σφαίρες
Ο σκηνοθέτης έδωσε το «παρών» στην τελετή απονομής, αφού η ταινία του Bugonia ήταν υποψήφια σε τρεις κατηγορίες
Για μία ακόμη χρονιά ο Γιώργος Λάνθιμος έδωσε το «παρών» στην τελετή απονομή των Χρυσών Σφαιρών, αφού η ταινία του Bugonia ήταν υποψήφια σε τρεις κατηγορίες. Αν και το φιλμ δεν κατάφερε τελικά να αποσπάσει κάποιο βραβείο, ο Γιώργος Λάνθιμος μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα από τη βραδιά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται το κάτω μέρος του φορέματος Louis Vuitton με το οποίο εμφανίστηκε η Έμα Στόουν στην 83 τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και εκείνο της Αλίσια Σιλβέρστοουν.
Στο δεύτερο στιγμιότυπο απαθανάτισε τον Μαρκ Ράφαλο, ο οποίος φορώντας κονκάρδα με τη φράση «να είσαι καλός» τίμησε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) την προηγούμενη εβδομάδα.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
