Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου διασκέδασε με την κόρη της σε νυχτερινό κέντρο, δείτε φωτογραφίες

Με την κόρη της, Μελίνα διασκέδασε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου στα μπουζούκια.Η παρουσιάστρια έκανε μία βραδινή έξοδο με την κόρη της, με τις δύο τους να ποζάρουν χαμογελαστές στον φωτογραφικό φακό. Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου επέλεξε ένα μίνι μαύρο φόρεμα, ενώ η 17χρονη κόρη της εμφανίστηκε με ένα ασημί σε ίδιο μήκος. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι δύο τους απαθανατίστηκαν να διασκεδάζουν αγκαλιά μέσα στο νυχτερινό κέντρο.



«Όταν χώρισα, έπρεπε να μοιραστώ την κόρη μου με τον πατέρα της και αυτό με πόνεσε»



Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου τον Μάιο, είχε μιλήσει για το διαζύγιο με τον πατέρα της κόρης της. Παρότι επρόκειτο για δική της επιλογή, βρέθηκε αντιμέτωπη με δυσκολίες, μια συνθήκη που όπως είχε παραδεχτεί, τη δοκίμασε έντονα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Σουηδό δημοσιογράφο Γιόχαν Λίντσγκογκ, περιγράφοντας τα τρία πρώτα χρόνια ως εξαιρετικά δύσκολα, σημειώνοντας πως τότε βίωσε ακόμη και κατάθλιψη. Όπως εξήγησε, το πιο επώδυνο κομμάτι για την ίδια ήταν η διαδικασία της επιμέλειας, τονίζοντας ωστόσο ότι ο πατέρας του παιδιού έχει ίσα δικαιώματα.Όπως ανέφερε: «Δεν ήμασταν καν παντρεμένοι. Τότε δεν πίστευα στον γάμο. Όταν η Μελίνα ήταν τριών, αποφάσισα ότι δεν ήθελα να ζήσω με τον πατέρα της και έτσι χωρίσαμε. Ήταν μια περίοδος τριών χρόνων, που τη βίωσα σαν κατάθλιψη. Έπρεπε να μοιραστώ το παιδί μου με τον πατέρα της, που έχει ίσα δικαιώματα. Αυτό με πόνεσε. Έκανα ό,τι μπορούσα για να έχω τη Μελίνα όλο και περισσότερο. Την έπαιρνα και την πήγαινα δύο μήνες στην Ταϊλάνδη. Του έλεγα, ότι το παιδί πρέπει να είναι δύο μήνες στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να μάθει ελληνικά. Όταν ήταν με τον πατέρα της, δούλευα 14 ώρες την ημέρα. Η Μελίνα μου έχει πει ότι έχει προβληματιστεί, όταν τσακωνόμουν με τον πατέρα της».: NDPPHOTO / Νίκος Δρούκας