EMMA SMITH: Η ντίβα της retro jazz στην Αθήνα

Η εντυπωσιακή καινούργια ντίβα της retro jazz λέγεταικι έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την δική της μπάντα, να κάνει τις Χριστουγεννιάτικες βραδιές μας πραγματικά αλησμόνητες., το αστέρι και το μπρίο της εκπληκτικήςθα φωτίσει στην jazz σκηνή της πόλης, στοΗ βραβευμένη τραγουδίστρια, μεταφέρει την τεράστια εμπειρία της απ’ όλες τις μεγάλες σκηνές του κόσμου που έπαιξε με το δικό της σχήμα αλλά και σαν μέλος μέχρι πρόσφατα των κορυφαίου vocal group τωνΗ Λονδρέζαμεγάλωσε σε ένα περιβάλλον απολύτως μουσικό. Δεν ήταν μόνο οι γονείς της που είναι εξαιρετικοί μουσικοί με διακρίσεις (μητέρα σαξοφωνίστρια και βοκαλίστρια και πατέρα τρομπετίστα, συνθέτη κι ενορχηστρωτή) και με συνεργασίες όπωςκ.α που την επηρέασαν. Ήταν κυρίως ο τρομπονίστας παππούς της - που πλαισίωνε καλλιτέχνες όπως ο, o, ο, η, oκαι ο- που είχε αδυναμία στην, ασκώντας της μεγάλη επιρροή, της έμαθε την πειθαρχία και την καθημερινή δουλειά και προετοιμασία στη μουσική.To 2012 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά στην πορεία της αφού θα κυκλοφορήσει ο πρώτος της προσωπικός δίσκος με τίτλοπου αποθεώθηκε από κριτικούς κι έφτασε στο ν.1 των iTune charts. Την ίδια χρονιά κλήθηκε να γίνει το τρίτο μέλος του διάσημου συγκροτήματος των, ενώ παράλληλα διατηρούσε και την αυτόνομη προσωπική της καριέρα ως jazz τραγουδίστρια, ενώ παρουσίαζε κι εκπομπή στο ραδιόφωνο του BBC.Με εμφανίσεις σε χώρους όπως τομέχρι τα διασημότερα club του κόσμου, με συνεργασίες όπως αυτή με τον, τον, τηντου, τον, τον, ηγίνεται παντού talk of the town. Την περασμένη χρονιά ολοκλήρωσε μία θριαμβευτική περιοδεία με το Αμερικάνικο supergroup, ενώ έχει βραβευτεί πολλές φορές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σημαντική επίσης διάκριση ήταν και η ανακήρυξή της σανστα Βραβεία ΜουσικήςBoisdale του 2024. Ο τελευταίος της δίσκος με originals αλλά και standards που βγήκε φέτος με τίτλοαπό την Αμερικάνικη εταιρεία La Reserve, ήδη ξεχωρίζει στις κριτικές και αποδεικνύει ότι ηείναι πλέον μια καθιερωμένη κι επιβλητική star vocalist.Αυτή την σαγηνευτική και άκρως καθηλωτική τραγουδίστρια με την κρυστάλλινη φωνή, την εκπληκτική αίσθηση του swing και την έντονη προσωπικότητα, θα έχει ο κόσμος την χαρά να απολαύσει. Μαζί με το εξαιρετικό της τρίο, ημας συστήνεται με τη δική της δουλειά και μας προσκαλεί τις Χριστουγεννιατικες αυτές βραδιές - κλείνοντάς μας το μάτι - υποσχόμενη κάτι ξεχωριστό.