EMMA SMITH: Η ντίβα της retro jazz στην Αθήνα
Για 2 μαγικές βραδιές Παρασκευή 19 και Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου, μεταφέρει την τεράστια εμπειρία της απ’ όλες τις μεγάλες σκηνές του κόσμου στο Half Note Jazz Club
Η εντυπωσιακή καινούργια ντίβα της retro jazz λέγεται Emma Smith κι έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την δική της μπάντα, να κάνει τις Χριστουγεννιάτικες βραδιές μας πραγματικά αλησμόνητες. Από την Παρασκευή 19 έως και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου, το αστέρι και το μπρίο της εκπληκτικής Emma Smith θα φωτίσει στην jazz σκηνή της πόλης, στο Half Note Jazz Club.
Η βραβευμένη τραγουδίστρια, μεταφέρει την τεράστια εμπειρία της απ’ όλες τις μεγάλες σκηνές του κόσμου που έπαιξε με το δικό της σχήμα αλλά και σαν μέλος μέχρι πρόσφατα των κορυφαίου vocal group των Puppini Sisters.
Η Λονδρέζα Emma Smith μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον απολύτως μουσικό. Δεν ήταν μόνο οι γονείς της που είναι εξαιρετικοί μουσικοί με διακρίσεις (μητέρα σαξοφωνίστρια και βοκαλίστρια και πατέρα τρομπετίστα, συνθέτη κι ενορχηστρωτή) και με συνεργασίες όπως Leonard Bernstein, Three Degrees, Paul Weller κ.α που την επηρέασαν. Ήταν κυρίως ο τρομπονίστας παππούς της - που πλαισίωνε καλλιτέχνες όπως ο Benny Goodman, o Frank Sinatra, ο Sammy Davis Jr, η Barbra Streisand, o Oscar Peterson και ο Tony Bennett - που είχε αδυναμία στην Emma Smith, ασκώντας της μεγάλη επιρροή, της έμαθε την πειθαρχία και την καθημερινή δουλειά και προετοιμασία στη μουσική.
To 2012 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά στην πορεία της αφού θα κυκλοφορήσει ο πρώτος της προσωπικός δίσκος με τίτλο “The Huntress” που αποθεώθηκε από κριτικούς κι έφτασε στο ν.1 των iTune charts. Την ίδια χρονιά κλήθηκε να γίνει το τρίτο μέλος του διάσημου συγκροτήματος των Puppini Sisters, ενώ παράλληλα διατηρούσε και την αυτόνομη προσωπική της καριέρα ως jazz τραγουδίστρια, ενώ παρουσίαζε κι εκπομπή στο ραδιόφωνο του BBC.
Με εμφανίσεις σε χώρους όπως το Royal Albert Hall μέχρι τα διασημότερα club του κόσμου, με συνεργασίες όπως αυτή με τον Michael Bublé, τον Bobby McFerrin, την Ορχήστρα του Quincy Jones, τον Jeff Goldblum, τον Seal, η Emma Smith γίνεται παντού talk of the town. Την περασμένη χρονιά ολοκλήρωσε μία θριαμβευτική περιοδεία με το Αμερικάνικο supergroup Postmodern Jukebox, ενώ έχει βραβευτεί πολλές φορές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σημαντική επίσης διάκριση ήταν και η ανακήρυξή της σαν Jazz Act of the Year στα Βραβεία Μουσικής Jools Holland Boisdale του 2024. Ο τελευταίος της δίσκος με originals αλλά και standards που βγήκε φέτος με τίτλο “Bitter Orange” από την Αμερικάνικη εταιρεία La Reserve, ήδη ξεχωρίζει στις κριτικές και αποδεικνύει ότι η Emma Smith είναι πλέον μια καθιερωμένη κι επιβλητική star vocalist.
Αυτή την σαγηνευτική και άκρως καθηλωτική τραγουδίστρια με την κρυστάλλινη φωνή, την εκπληκτική αίσθηση του swing και την έντονη προσωπικότητα, θα έχει ο κόσμος την χαρά να απολαύσει για 8 βράδια από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στο Half Note Jazz Club. Μαζί με το εξαιρετικό της τρίο, η Emma Smith μας συστήνεται με τη δική της δουλειά και μας προσκαλεί τις Χριστουγεννιατικες αυτές βραδιές - κλείνοντάς μας το μάτι - υποσχόμενη κάτι ξεχωριστό.
