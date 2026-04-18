Κόβεντρι: Επιστρέφει στην Premier League και ανταμείβει 5.000 φιλάθλους με διαρκείας για την... πίστη τους
Πως ένα διαρκείας του 2023, θα δώσει την ευκαιρία σε 5.000 φιλάθλους της Κόβεντρι να παρακολουθήσουν δωρεάν τους αγώνες της στην Premier League

Με τον καλύτερο τρόπο επιβράβευσε 5.000 φιλάθλους της η Κόβεντρι, η οποία επέστρεψε στα σαλόνια της Premier League, μετά από 25 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα η διοίκηση της ομάδας το καλοκαίρι του 2023 ανακοίνωσε πως πέραν των κανονικών εισιτηρίων διαρκείας θα κυκλοφορούσε ειδικά πακέτα επονομαζόμενα ως «Premier League packages».



Έτσι, oι «γαλάζιοι» επιστρέφουν στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά από την σεζόν 2000/01, με 5.000 φίλους τους να επιβραβεύονται για την... πίστη τους, με το μαγικό διαρκείας.

Όπως ήταν αναμενόμενο η είδηση έκανε το γύρο του διαδικτύου, με τους τυχερούς φιλάθλους της ομάδας να μην μπορούν να πιστέψουν πως θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν όλα τα σπουδαία ματς της Premier League.



Thema Insights

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

