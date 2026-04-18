Κόβεντρι: Επιστρέφει στην Premier League και ανταμείβει 5.000 φιλάθλους με διαρκείας για την... πίστη τους
Πως ένα διαρκείας του 2023, θα δώσει την ευκαιρία σε 5.000 φιλάθλους της Κόβεντρι να παρακολουθήσουν δωρεάν τους αγώνες της στην Premier League
Με τον καλύτερο τρόπο επιβράβευσε 5.000 φιλάθλους της η Κόβεντρι, η οποία επέστρεψε στα σαλόνια της Premier League, μετά από 25 χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα η διοίκηση της ομάδας το καλοκαίρι του 2023 ανακοίνωσε πως πέραν των κανονικών εισιτηρίων διαρκείας θα κυκλοφορούσε ειδικά πακέτα επονομαζόμενα ως «Premier League packages».
Έτσι, oι «γαλάζιοι» επιστρέφουν στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά από την σεζόν 2000/01, με 5.000 φίλους τους να επιβραβεύονται για την... πίστη τους, με το μαγικό διαρκείας.
Όπως ήταν αναμενόμενο η είδηση έκανε το γύρο του διαδικτύου, με τους τυχερούς φιλάθλους της ομάδας να μην μπορούν να πιστέψουν πως θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν όλα τα σπουδαία ματς της Premier League.
Around 5,000 Coventry City fans will receive free season tickets next season in the Premier League 🎟️— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 18, 2026
Back in 2023, they offered a “Premier League Package” season ticket… Frozen ticket prices for five years with a key promise: if Coventry go up within those five seasons, buyers… pic.twitter.com/5B9TmZNtIY
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
