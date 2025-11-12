Μουκίδης για την επανεκτέλεση του «Για σένα λιώνω» από Οικονομόπουλο: Δεν οφείλω εξηγήσεις που δέχτηκα να το πει μετά τον Μητροπάνο
Μουκίδης για την επανεκτέλεση του «Για σένα λιώνω» από Οικονομόπουλο: Δεν οφείλω εξηγήσεις που δέχτηκα να το πει μετά τον Μητροπάνο
Ο συνθέτης του τραγουδιού κλήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις στα social media για την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού
Τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επανεκτέλεση του τραγουδιού «Για σένα λιώνω» του Δημήτρη Μητροπάνου από τον Νίκο Οικονομόπουλο σχολίασε ο Γιώργος Μουκίδης. Ο συνθέτης απάντησε στα αρνητικά σχόλια που κυκλοφορούν στα social media, αναφέροντας πως δεν οφείλει καμία εξήγηση που έδωσε το «πράσινο φως» στον Νίκο Οικονομόπουλο για να πει το τραγούδι.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Γιώργος Μουκίδης αρχικά, διηγήθηκε την ιστορία πίσω από το κομμάτι. «Γράφτηκε ως δώρο για κάτι γενέθλια. Έπαιξα το τραγούδι στον Ηλία Μπενέτο και μου είπε να το δώσουμε στον Δημήτρη Μητροπάνο. Ο Νίκος Οικονομόπουλος με ρώτησε να το πει και του είπα "πες το"», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δώσουμε λόγο κάπου. Τα social media έχουν ένα καλό και ένα κακό, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Αρνούμαι να απολογηθώ σε ηλίθιους που βρήκαν βήμα να πουν κάτι. Έχω λόγο να απαντήσω σε έναν συνάδελφο που έχε άποψη, αλλά όχι σε έναν βλάκα με ψεύτικο προφίλ», δήλωσε κλείνοντας.
Ακούστε την επανεκτέλεση
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Γιώργος Μουκίδης αρχικά, διηγήθηκε την ιστορία πίσω από το κομμάτι. «Γράφτηκε ως δώρο για κάτι γενέθλια. Έπαιξα το τραγούδι στον Ηλία Μπενέτο και μου είπε να το δώσουμε στον Δημήτρη Μητροπάνο. Ο Νίκος Οικονομόπουλος με ρώτησε να το πει και του είπα "πες το"», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, τόνισε πως δεν χρωστάει καμία εξήγηση σε κανέναν για το ποιος θα το ερμηνεύσει, ενώ σημείωσε πως θα μπει στον κόπο να απαντήσει μόνο σε κάποιον συνάδελφό του με άποψη και όχι έναν άγνωστο που κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ.
«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δώσουμε λόγο κάπου. Τα social media έχουν ένα καλό και ένα κακό, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Αρνούμαι να απολογηθώ σε ηλίθιους που βρήκαν βήμα να πουν κάτι. Έχω λόγο να απαντήσω σε έναν συνάδελφο που έχε άποψη, αλλά όχι σε έναν βλάκα με ψεύτικο προφίλ», δήλωσε κλείνοντας.
Ακούστε την επανεκτέλεση
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα