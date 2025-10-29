Η Τζένιφερ Λόρενς απενοχοποιεί τις πλαστικές επεμβάσεις - «Θα κάνω αυξητική στήθους»
Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της τον περασμένο Απρίλιο
Την επέμβαση που σκοπεύει να κάνει μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της αποκάλυψε η Τζένιφερ Λόρενς. Η ηθοποιός εξέφρασε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε επέμβαση αυξητικής στήθους, εξηγώντας πως το σώμα της δεν επανήλθε πλήρως μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη.
Η 35χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στο The New Yorker ότι έχει προγραμματίσει την επέμβαση για τον Νοέμβριο. «Όλα επανήλθαν περίπου στο φυσιολογικό μετά το πρώτο παιδί», δήλωσε, αναφερόμενη στη γέννηση του πρωτότοκου γιου της, Σάι. «Με το δεύτερο, τίποτα δεν επανήλθε», πρόσθεσε.
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε επίσης ότι προετοιμάζεται για μια γυμνή σκηνή σε ταινία που θα γυρίσει την άνοιξη, ένα χρόνο μετά τον τοκετό. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε πως θα έκανε την επέμβαση ακόμα κι αν δεν ήταν διάσημη. «Ίσως να μην έτρεχα τόσο να κλείσω το ραντεβού», σχολίασε γελώντας. «Αλλά ναι, νομίζω ότι θα το έκανα».
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε ακόμη ότι κάνει μπότοξ, με μέτρο όμως, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί το πρόσωπό της μπροστά στην κάμερα. «Δεν κάνω fillers γιατί φαίνονται πολύ στο φακό», εξήγησε, ενώ παραδέχτηκε πως θα έκανε lifting στο μέλλον: «Πιστέψτε με, κάποια στιγμή θα το κάνω!».
Η Τζένιφερ Λόρενς είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που βίωσε μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της, στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, όπου παρουσίασε τη νέα της ταινία «Die My Love». Στην ταινία υποδύεται μια μητέρα που πάσχει από επιλόχεια κατάθλιψη και οδηγείται στην ψύχωση, έναν ρόλο που, όπως είπε, ένιωσε πολύ κοντά της. «Είχα μόλις γεννήσει το πρώτο μου παιδί και δεν υπάρχει τίποτα σαν την επιλόχεια περίοδο. Είναι απίστευτα απομονωτική», ανέφερε, μιλώντας στο Variety.
Τα γυρίσματα του φιλμ έγιναν όταν ήταν πέντε μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της, και η ίδια τόνισε ότι η μητρότητα άλλαξε ριζικά τη ζωή της και τον τρόπο που βλέπει τη δουλειά της: «Είναι κάτι σκληρό αλλά και υπέροχο. Δεν επηρεάζει μόνο το πού και πότε δουλεύω, με έχουν αλλάξει εντελώς και συναισθηματικά. Δεν ήξερα ότι μπορώ να νιώθω τόσα πολλά».
Καταλήγοντας, είπε: «Τα παιδιά μου έχουν αλλάξει τη ζωή μου προς το καλύτερο και με έχουν αλλάξει δημιουργικά. Αν θέλεις να γίνεις ηθοποιός, το προτείνω ανεπιφύλακτα, κάνε παιδιά».
