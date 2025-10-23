Η στιγμή που η Έλλη Τρίγγου ουρλιάζει στον τηλεοπτικό αέρα όταν την τρομάζει η Άση Μπήλιου - Δείτε το βίντεο
Η στιγμή που η Έλλη Τρίγγου ουρλιάζει στον τηλεοπτικό αέρα όταν την τρομάζει η Άση Μπήλιου - Δείτε το βίντεο
Ήθελα τόσο πολύ να το κάνω, είπε η αστρολόγος στην ηθοποιό και έσκασε στα γέλια
Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα, όταν η Άση Μπήλιου αιφνιδίασε την Έλλη Τρίγγου την ώρα που έδινε συνέντευξη, προκαλώντας έκπληξη και γέλια στο πλατό του «Breakfast@Star».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στην εκπομπή, και ενώ μιλούσε για τη συμμετοχή της στην κωμική σειρά του STAR, «Τα Φαντάσματα», ξαφνικά προς το τέλος της συνέντευξης, η αστρολόγος εμφανίστηκε πίσω από τον καναπέ, όπου καθόταν η Έλλη Τρίγγου και με ένα επιφώνημα, την τρόμαξε.
«Ήθελα τόσο πολύ να το κάνω» είπε η Άση Μπήλιου με την ηθοποιό να ξεσπάει σε γέλια, λέγοντας «ήσουν φανταστική», ενώ η αστρολόγος πρόσθεσε «εσύ είσαι φανταστική».
Δείτε το βίντεο στο 13:00
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στην εκπομπή, και ενώ μιλούσε για τη συμμετοχή της στην κωμική σειρά του STAR, «Τα Φαντάσματα», ξαφνικά προς το τέλος της συνέντευξης, η αστρολόγος εμφανίστηκε πίσω από τον καναπέ, όπου καθόταν η Έλλη Τρίγγου και με ένα επιφώνημα, την τρόμαξε.
«Ήθελα τόσο πολύ να το κάνω» είπε η Άση Μπήλιου με την ηθοποιό να ξεσπάει σε γέλια, λέγοντας «ήσουν φανταστική», ενώ η αστρολόγος πρόσθεσε «εσύ είσαι φανταστική».
Δείτε το βίντεο στο 13:00
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα