Η στιγμή που η Έλλη Τρίγγου ουρλιάζει στον τηλεοπτικό αέρα όταν την τρομάζει η Άση Μπήλιου - Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα, όταν η Άση Μπήλιου αιφνιδίασε την Έλλη Τρίγγου την ώρα που έδινε συνέντευξη, προκαλώντας έκπληξη και γέλια στο πλατό του «Breakfast@Star».

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στην εκπομπή, και ενώ μιλούσε για τη συμμετοχή της στην κωμική σειρά του STAR, «Τα Φαντάσματα», ξαφνικά προς το τέλος της συνέντευξης, η αστρολόγος εμφανίστηκε πίσω από τον καναπέ, όπου καθόταν η Έλλη Τρίγγου και με ένα επιφώνημα, την τρόμαξε.

«Ήθελα τόσο πολύ να το κάνω» είπε η Άση Μπήλιου με την ηθοποιό να ξεσπάει σε γέλια, λέγοντας «ήσουν φανταστική», ενώ η αστρολόγος πρόσθεσε «εσύ είσαι φανταστική».

Δείτε το βίντεο στο 13:00


Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ

