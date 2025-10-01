Η Έλεν Ντε Τζένερις αποχαιρετά την Τζέιν Γκούντολ: Ξεπέρασες τα εμπόδια για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο
Η επιστήμονας που έδειξε πόσο πολύ μοιάζουν με τους ανθρώπους στη συμπεριφορά τους οι χιμπατζήδες έφυγε στα 91 της χρόνια

Το δικό της «αντίο» στην Τζέιν Γκούντολ θέλησε να πει η Έλεν Ντε Τζένερις με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρωτευοντολόγος που έδειξε πόσο πολύ μοιάζουν με τους ανθρώπους στη συμπεριφορά τους οι χιμπατζήδες έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια.

Η 67χρονη παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα από την τηλεοπτική τους συνάντηση στην εκπομπή της «The Ellen Show» το 2019, ευχαριστώντας παράλληλα τη Βρετανίδα επιστήμονα για όσα πρόσφερε μέσα από το έργο της. «Ευχαριστώ, Τζέιν, για όλο το καλό που έχεις κάνει. Ξεπέρασες τα εμπόδια για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»

