Πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των βραβείων της Χρυσής Μπάλας
Η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό επέλεξε ένα κομψό λευκό φόρεμα

Γεωργία Κοτζιά
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό στο κόκκινο χαλί των βραβείων Χρυσής Μπάλας 2025, στο Παρίσι.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό επέλεξε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ένα μακρύ, κομψό φόρεμα σε λευκό χρώμα για να απονείμει το βραβείο «Socrates» κατά τη διάρκεια της τελετής.

Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με σκουλαρίκια και μία διακριτική τσάντα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε ήπιους τόνους, προσδίδοντας ένταση με το κόκκινο κραγιόν της.

Η Χρυσή Μπάλα δεν είναι τυχαίο ότι συνδέεται με τον χώρο της υψηλής ραπτικής: για ακόμη μία φορά, το εμβληματικό τρόπαιο σχεδιάστηκε από τον Louis Vuitton, φέρνοντας το αναγνωρίσιμο λογότυπο του γαλλικού οίκου. Σημειώνεται, ότι η πριγκίπισσα Σαρλίν είναι ένθερμη θαυμάστρια των δημιουργιών του Louis Vuitton.

Η Χρυσή Μπάλα θεωρείται μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, τιμώντας τους καλύτερους παίκτες, ομάδες, προπονητές και τις σημαντικότερες επιδόσεις της σεζόν.

Φωτογραφίες: AFP

Γεωργία Κοτζιά

