Ίαν Σμιθ: Η θετική εξέλιξη για την υγεία του ηθοποιού από το «Neighbours» μετά τη διάγνωση με καρκίνο του πνεύμονα

Ίαν Σμιθ , ο γνωστός ηθοποιός από τον ρόλο του Χάρολντ Μπίσοπ στη σειρά «Neighbours», λίγο μετά τη διάγνωσή του με μια σπάνια μορφή καρκίνου του πνεύμονα.

87χρονος

Μια θετική εξέλιξη για την πορεία της υγείας του μοιράστηκε οΜιλώντας στην εφημερίδα «Herald Sun», οανέφερε: «Ο καρκίνος έχει σταθεροποιηθεί με τη βοήθεια της ανοσοθεραπείας, ενώ οι δείκτες μου είναι ίδιοι στις τρεις τελευταίες θεραπείες. Δεν ξέρουν γιατί έχω αυτό το απίστευτο αποτέλεσμα, δεν μπορούν να μου πουν γιατί δεν υποκύπτω στον καρκίνο».Η απρόσμενα καλή αυτή εξέλιξη έχει ενισχύσει τις ελπίδες του για μια περιορισμένη επιστροφή στην υποκριτική, είτε με ηχογραφήσεις είτε με μικρότερους ρόλους. «Έχω πει σε μερικούς πολύ έξυπνους ανθρώπους ότι ήθελα να ολοκληρώσω την καριέρα μου στη σκηνή. Δεν θα ήταν ωραίο αν έπαιρνα έναν μικρό ρόλο σε μια θεατρική παράσταση;» είπε χαρακτηριστικά.Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning Britain», ο Σμιθ είχε περιγράψει την εμπειρία του με τον καρκίνο: «Είναι ένα σκληρό, άσχημο, βάναυσο μέρος, και δεν ξέρω πώς, αλλά φαίνεται πως έχω την καλύτερη τύχη στον κόσμο να τον νικάω. Αν και ο ογκολόγος δεν μπορεί να μου το πει αυτό, είπαν ότι επειδή αυτός ο καρκίνος είναι τόσο σπάνιος, τόσο δραστικός, τόσο σοβαρός, τόσο φρικτός, δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί».Ο Ίαν Σμιθ εντάχθηκε στο καστ του «Neighbours» το 1987, με τον Χάρολντ Μπίσοπ να γίνεται ένας από τους εμβληματικούς χαρακτήρες της σειράς. Το κοινό τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, στο επεισόδιο όπου ο Χάρολντ αποφάσισε να φύγει από τη Ράμσεϊ Στριτ και να μετακομίσει στο Πορτ Ντάγκλας του Κουίνσλαντ για να βρίσκεται κοντά στην εγγονή του, Σκάι.