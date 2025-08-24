Ίαν Σμιθ: Η θετική εξέλιξη για την υγεία του ηθοποιού από το «Neighbours» μετά τη διάγνωση με καρκίνο του πνεύμονα
GALA
Ίαν Σμιθ Καρκίνος Ηθοποιός

Ίαν Σμιθ: Η θετική εξέλιξη για την υγεία του ηθοποιού από το «Neighbours» μετά τη διάγνωση με καρκίνο του πνεύμονα

Ο 87χρονος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Χάρολντ Μπίσοπ αποκάλυψε ότι η ανοσοθεραπεία σταθεροποίησε την κατάστασή του

Ίαν Σμιθ: Η θετική εξέλιξη για την υγεία του ηθοποιού από το «Neighbours» μετά τη διάγνωση με καρκίνο του πνεύμονα
Μια θετική εξέλιξη για την πορεία της υγείας του μοιράστηκε ο Ίαν Σμιθ, ο γνωστός ηθοποιός από τον ρόλο του Χάρολντ Μπίσοπ στη σειρά «Neighbours», λίγο μετά τη διάγνωσή του με μια σπάνια μορφή καρκίνου του πνεύμονα.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Herald Sun», ο 87χρονος  ανέφερε: «Ο καρκίνος έχει σταθεροποιηθεί με τη βοήθεια της ανοσοθεραπείας, ενώ οι δείκτες μου είναι ίδιοι στις τρεις τελευταίες θεραπείες. Δεν ξέρουν γιατί έχω αυτό το απίστευτο αποτέλεσμα, δεν μπορούν να μου πουν γιατί δεν υποκύπτω στον καρκίνο».

Η απρόσμενα καλή αυτή εξέλιξη έχει ενισχύσει τις ελπίδες του για μια περιορισμένη επιστροφή στην υποκριτική, είτε με ηχογραφήσεις είτε με μικρότερους ρόλους. «Έχω πει σε μερικούς πολύ έξυπνους ανθρώπους ότι ήθελα να ολοκληρώσω την καριέρα μου στη σκηνή. Δεν θα ήταν ωραίο αν έπαιρνα έναν μικρό ρόλο σε μια θεατρική παράσταση;» είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning Britain», ο Σμιθ είχε περιγράψει την εμπειρία του με τον καρκίνο: «Είναι ένα σκληρό, άσχημο, βάναυσο μέρος, και δεν ξέρω πώς, αλλά φαίνεται πως έχω την καλύτερη τύχη στον κόσμο να τον νικάω. Αν και ο ογκολόγος δεν μπορεί να μου το πει αυτό, είπαν ότι επειδή αυτός ο καρκίνος είναι τόσο σπάνιος, τόσο δραστικός, τόσο σοβαρός, τόσο φρικτός, δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί».

Ο Ίαν Σμιθ εντάχθηκε στο καστ του «Neighbours» το 1987, με τον Χάρολντ Μπίσοπ να γίνεται ένας από τους εμβληματικούς χαρακτήρες της σειράς. Το κοινό τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, στο επεισόδιο όπου ο Χάρολντ αποφάσισε να φύγει από τη Ράμσεϊ Στριτ και να μετακομίσει στο Πορτ Ντάγκλας του Κουίνσλαντ για να βρίσκεται κοντά στην εγγονή του, Σκάι.

Ειδήσεις σήμερα:

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο – Δείτε βίντεο

Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης