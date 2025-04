Sex Pistols: Η θρυλική μπάντα επιστρέφει στη σκηνή μετά από 22 χρόνια

θα ολοκληρωθεί στις 16 Οκτωβρίου στο Hollywood Palladium του Λος Άντζελες, όπως αναφέρει το CBS News.

Οι Sex Pistols , το εμβληματικό πανκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1975, ανακοίνωσε την πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, έπειτα από 22 χρόνια. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη περιοδεία τους στην αμερικανική ήπειρο ήταν το 2003 με τραγουδιστή τονΟ κιθαρίστας, ο ντράμερκαι ο μπασίσταςενώνουν τις δυνάμεις τους με τον frontman, για να κατακτήσουν ξανά την αμερικανική σκηνή.Η περιοδεία ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου στο Longhorn Ballroom στο Ντάλας του Τέξας, έναν ιδιαίτερα φορτισμένο για το συγκρότημα χώρο καιΤο 1978, κατά την πρώτη τους περιοδεία στις ΗΠΑ, οι Sex Pistols αντιμετώπισαν εκεί μια ιδιαίτερα εχθρική υποδοχή. «Θυμάμαι να μας πετάνε μπουκάλια και διάφορα άλλα αντικείμενα καουμπόηδες», δήλωσε ο Τζόουνς στο Associated Press.H συναυλία στο Ντάλας είναι μία από τις τρεις που περιέχονται στα άλμπουμ «Live in the U.S.A.», τα οποία αποτυπώνουν την περιοδεία του 1978. Τα άλμπουμ περιλαμβάνουν επίσης συναυλίες στην Ατλάντα και το Σαν Φρανσίσκο. Το live από τη συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο, που θα κυκλοφορήσει στις 25 Απριλίου, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς καταγράφει τη συναυλία, όπου το συγκρότημα ανακοίνωσε τη διάλυσή του. «Σκεφτόμαστε να διαλυθούμε ξανά στο Σαν Φρανσίσκο», είπε αστιευόμενος ο Τζόουνς.Το συγκρότημα θα κάνει εμφανίσεις στην Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια, το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το Μόντρεαλ, το Τορόντο, το Κλίβελαντ, το Ντιτρόιτ, τη Μινεάπολη, το Ντένβερ, το Σιάτλ και το Σαν Φρανσίσκο. Η προπώληση αναμένεται στις 2 και 3 Απριλίου. Τα εισιτήρια θα τεθούν προς πώληση μία ημέρα αργότερα.