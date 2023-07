Ρίκι Μάρτιν: Το sex symbol των '00s που αποκάλυψε ότι είναι γκέι - Ο γάμος, τα παιδιά και το διαζύγιο

Ο Ρίκι Μάρτιν το 2005 στο Λος Άντζελες

Με τον πρώην πλέον σύζυγό του, Χουάν Γιόζεφ

Το 2010 δεν είχε καλλιεργηθεί ακόμη ένα υγιές έδαφος για τους ομοφυλόφιλους καλλιτέχνες να μιλούν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους.Για ένα sex symbol με την πλειοψηφία των φαν του ανά τον κόσμο να είναι γυναίκες όπως ο Ρίκι Μάρτιν , μια τέτοια αποκάλυψη θα «έριχνε» τα κέρδη όσων επένδυαν στην τεράστια επιτυχία του. Αυτή ήταν τουλάχιστον, η άποψη που κυριαρχούσε στη μουσική βιομηχανία τις προηγούμενες δεκαετίες. Περισσότερο από 20 χρόνια πριν, ο Ρίκι Μάρτιν έκανε την ηχηρή είσοδό του στην αμερικανική ποπ κουλτούρα. Σχεδόν αμέσως άγγιξε την κορυφή, ενώ έγινε και ένας από τους μεγαλύτερους καρδιοκατακτητές της γενιάς του, με το γυναικείο κοινό να αυξάνεται όλο και πιο πολύ.Ωστόσο, οι φήμες για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του Πορτορικανού σταρ είχαν αρχίσει να διαρρέουν από δημοσίευμα σε δημοσίευμα. Ο ίδιος όμως, προσπαθούσε για χρόνια να αποφεύγει αυτό το θέμα συζήτησης και να προσποιείται ότι ακολουθεί το lifestyle ενός γοητευτικού εργένη, που βγαίνει με εντυπωσιακές γυναίκες. Το 2010 το ανακοίνωσε δημόσια και η σχέση του με τον Χουάν Γιόζεφ το 2015 μονοπώλησε το ενδιαφέρον των media.Ο γάμος του όμως, δεν κράτησε πάνω από 6 χρόνια. Πριν από λίγες μέρες, ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν , διατηρώντας καλές σχέσεις. Η ιστορία του διάσημου τραγουδιστή του «Livin' La Vida Loca», από τη στιγμή του δημόσιου come out, μέχρι και το διαζύγιό του, βοήθησε σημαντικά στην προβολή των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.Μπορεί να γνώρισε μεγάλη επιτυχία, αλλά ο Μάρτιν ζούσε για χρόνια καταπιεσμένος. Όσο οι φήμες διασπείρονταν, τόσο πιο συχνά τον ρωτούσαν στις συνεντεύξεις του για το αν είναι ή όχι γκέι. Για χρόνια, δεν παραδεχόταν τίποτα.Στα 1990 και 2000, έβγαινε με γυναίκες δημοσίως και ενίοτε άντρες ιδιωτικά.«Πολλοί έλεγαν, "Ρικ, προσπαθούσες να αποδείξεις τον εαυτό σου, λόγω της φήμης και επειδή ήσουν sex symbol". Ναι, θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν χρειάζεται να είσαι γκέι για να ξέρεις πως η αγάπη και η έλξη είναι περίπλοκες» ανέφερε σε συνέντευξή του, αρκετά χρόνια αργότερα. «Πριν το come out, ένιωθα μπερδεμένος Είμαι γκέι; Είμαι bisexual; Τι είμαι;» πρόσθεσε. Ζούσε με αυτό, μέχρι τα 29 του.