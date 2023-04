Survivor All Star: Η Αφροδίτη Σκαφίδα παραβίασε κανονισμούς και αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cru4xxsjmtmh)

Ο 50χρονος μισθοφόρος εξέφρασε το παράπονό τους στους συμπαίκτες του που τον ψήφισαν ως υποψήφιο προς αποχώρηση και τα έβαλε με τον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος τον κατηγορεί συνεχώς, ότι συμπεριφέρεται άσχημα στις γυναίκες.Όταν ο Τάκης θέλησε να κάνει αυτή τη συζήτηση με την ομάδα του, τον εκνευρισμό του προκάλεσε η Αφροδίτη, η οποία γελούσε με τα όσα έλεγε.«Θεωρώ ότι ο Τάκης μερικές φορές προσπαθεί να το παίξει θύμα, ενώ είναι ο θύτης. Έχουμε δει πολλά άτομα να κλαίνε εξαιτίας του. Έχουμε δει κι άλλα άτομα, τα οποία έχουν θιχτεί από τη δική του συμπεριφορά, όταν ήταν στη μπλε ομάδα. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο Τάκης, ανεβάζει τους τόνους συνεχώς», δήλωσε στην κάμερα του Survivor All Star η Αφροδίτη Σκαφίδα.Όταν στη συνέχεια, οι παίκτες των Kόκκινων συζητούσαν για τον Σπύρο Μαρτίκα, η Αφροδίτη Σκαφίδα τον υποστήριξε, λέγοντας στον Τάκη Καραγκούνια πως όφειλε να το κάνει, αφού ο ίδιος μιλάει συνεχώς για τον αντίπαλό του, πίσω από την πλάτη του.Επίσης, τον συμβούλευσε να μιλάει καλύτερα στις γυναίκες του παιχνιδιού, αφού είδε την Εύη Σαλταφερίδου να κλαίει εξαιτίας της συμπεριφοράς του. «Ποιος μίλησε άσχημα;», είπε ο Τάκης Καραγκούνιας στη συμπαίκτριά του, σε έντονο ύφος. Όταν εκείνη του απάντησε ότι δεν έχει δει ποτέ εκείνον να κλαίει, αλλά μόνο τις γυναίκες του παιχνιδιού, ο παίκτης δεν φάνηκε να χαίρεται με την επιμονή της και της επιτέθηκε λεκτικά.Ωστόσο, εκείνη δεν του έκανε τη χάρη και αποχώρησε από τη συζήτηση, αφήνοντάς τον να μιλάει μόνος του. «Δεν θέλω να συνεχίσω, μίλα μόνος σου», του είπε φεύγοντας, αρνούμενη να μπει σε έναν τσακωμό μαζί του.Ο Τάκης ωστόσο, συνέχισε να μιλάει εκνευρισμένος. «Κοιτάξτε τη ρε. Γελάει και φεύγει. Ρε Σκαφίδα τέτοια είσαι; Γελάς και φεύγεις;», της φώναζε.Λίγο πριν οι δύο ομάδες ριχθούν στον στίβο μάχης για το έπαθλο φαγητού ο Γιώργος Ασημακόπουλος βρέθηκε μέσα στο νερό προσπαθώντας να δει τι θα έτρωγαν οι νικητές, με όλους τους παίκτες να ξεσπούν σε γέλια.Ωστόσο ο Γιώργος Λιανός είχε να τους ανακοινώσει και μια αλλαγή εξαιτίας της βροχής που είχε πλημμυρίσει τις πίστες. Ο παρουσιαστής του Survivor All Star, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δυστυχώς έχουμε μια δραματική εξέλιξη στην κατάσταση του καιρού. Οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν πλημμυρίσει αρκετά μέρη του ποταμιού και αρκετές πίστες στις οποίες παίζουμε. Επομένως είμαστε αναγκασμένοι και για την ασφάλεια των παικτών αλλά και για την ασφάλεια της παραγωγής να αλλάξουμε την τοποθεσία του αγώνα. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, θα μεταφερθούμε κάπου όπου δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα και μπορούμε να παίξουμε κανονικά τον αγώνα επάθλου φαγητού».Έτσι, η κόκκινη και η μπλε ομάδα αποχώρησαν εσπευσμένα από τον αγωνιστικό χώρο για να επανέλθουν λίγη ώρα αργότερα σε νέα εγκατάσταση του Survivor All Star και ήταν η πρώτη φορά που πήγαιναν σε αγώνα και ήξεραν εκ των προτέρων το έπαθλο.Ο αγώνας για τις γαριδομακαρονάδες ήταν ντέρμπι. Οι Κόκκινοι ξεκίνησαν με το δεξί του Σάκη, όμως η Στέλλα ισοφάρισε για τους Μπλε και πέρασαν μπροστά με τον Αγόρου. Η απάντηση ήρθε από τον Κόρο, όμως ξανά οι Μπλε με Σταυρούλα έκαναν το 3-2.Ο Χανταμπάκης ισοφάρισε σε 3-3, ο Ασημακόπουλος έκανε το 4-3, η Αφροδίτη το 4-4 και στο el clasico αυτή τη φορά ο Μαρτίκας νίκησε τον Καραγκούνια για το 5-4 των Μπλε.Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στα υπόλοιπα ματσαρίσματα με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το 8-8.Στον επόμενο αγώνα όμως είχαμε ένα απρόοπτο, καθώς ο Ηλίας Μπόγδανος που αντιμετώπιζε τον Κωνσταντίνο Βασάλο κατεβαίνοντας μία επικλινή ράμπα, με μία άτσαλη κίνηση σωριάστηκε στο έδαφος.Αμέσως ο παίκτης της μπλε ομάδας έβαλε τις φωνές καθώς πονούσε πάρα πολύ, κάτι που έκανε αμέσως τους συμπαίκτες του να τρέξουν στο πλευρό του και φυσικά το ιατρικό προσωπικό. Τον πονούσε πολύ ο αστράγαλός του και ήταν σχεδόν πεπεισμένος ότι τον είχε σπάσει. Μάταια οι συμπαίκτες του προσπαθούσαν να τον καθησυχάσουν θυμίζοντάς του ότι μπορεί να είναι μόνο ένα απλό διάστρεμμα. Ο Νικόλας Αγόρου ανέλαβε να τον πάρει αγκαλιά στα χέρια και να τον βγάλει από τον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς.Τη νίκη έφερε ο Αγόρου κάνοντας το 9-8 για τους Μπλε, όμως ο Τάκης κατάφερε να επικρατήσει του Ασημακόπουλου και να πάει το ματς σε flag race.Στον τελικό της γαριδομακαρονάδας ο Σάκης με τη Μαριαλένα νίκησαν τον Μάριο με τη Στέλλα και έκαναν ένα απίθανο τραπέζι στους Κόκκινους.Οι Μπλε ωστόσο κατάφεραν να ρεφάρουν την ήττα τους στα παιχνίδια της Καραϊβικής, νίκησαν με 10-6 τους Κόκκινους και έφαγαν τσιζκέικ, με τον Γιώργο Λιανό να εύχεται στο τηλεοπτικό κοινό «Καλό Πάσχα» ανανεώνοντας το ραντεβού για την Δευτέρα του Πάσχα.Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε στους παίκτες των δύο ομάδων πως θα ακολουθήσει ένα έκτακτο συμβούλιο με Κόκκινους και Μπλε να αρχίζουν τα σενάρια.Στο έκτακτο συμβούλιο του νησιού που συγκάλεσε ο Τούρκος παραγωγός του Survivor All Star, Ατζούν Ιλιτζαλί θέλησε να μοιραστεί με τους Μπλε και τους Κόκκινους πως σημειώθηκε ακόμα μια παραβίαση των κανονισμών που ανάγκασε την παραγωγή του ριάλιτι επιβίωσης να πάρει τα μέτρα της και να προχωρήσει στην 5η κατά σειρά αποβολή παίκτη.«Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, σήμερα, δεν με κάνει χαρούμενο. Αυτή τη χρονιά είχαμε κάποια προβλήματα με κλοπές στο Survivor. Είμαι σίγουρος πως όλοι θυμάστε τη συνάντηση την οποία κάναμε στην Αθήνα. Μιλήσαμε για πολλά θέματα, ανάμεσα στα οποία και τα προβλήματα κλοπής που είχαμε ξανά στο Survivor. Όπως θυμάστε σε αυτή τη συνάντηση υπογραμμίσαμε πως για μικρές κλοπές που μπορούν να υπάρχουν στο Survivor θα δίνονταν κάποιες ποινές. Σε αυτό ήσασταν όλοι σύμφωνοι. Αλλά, αν γινόταν κάτι πιο μεγάλο και πιο οργανωμένο, όλοι συμφωνήσαμε ότι η ποινή θα ήταν διαφορετική. Αυτοί οι διαγωνιζόμενοι συμφωνήσαμε όλοι πως θα αποβληθούν και δυστυχώς φέτος έχει γίνει ξανά και χάσαμε κάποιους παίκτες» τόνισε, αρχικά, ο Ατζούν Ιλιτζαλί προς όλους τους παίκτες από τους οποίους, όμως, απουσίαζε η Αφροδίτη Σκαφίδα.«Το θέμα μας απόψε είναι η Αφροδίτη, που ξέρετε ότι είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος για μένα. Είναι καλή μου φίλη, περνάμε τόσες όμορφες στιγμές μαζί, ακόμα και στη θερινή μου κατοικία στο Τσεσμέ. Αλλά όταν πρόκειται για το Survivor δεν θα κάνω ποτέ εξαιρέσεις. Για μένα όλοι οι παίκτες είναι ίδιοι και παλεύουν για να γίνει το Survivor αυτής της χρονιάς» συνέχισε ο Τούρκος παραγωγός με όλους τους παίκτες να τον κοιτούν σοκαρισμένοι.«H απόφαση μας είναι ότι η Αφροδίτη δεν μπορεί να συνεχίσει πια στο Survivor. Η Αφροδίτη είναι εκτός Survivor. Αυτοί είναι οι κανόνες του σόου και, όπως συμφωνήσαμε, πρέπει να τους τηρούμε. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν διαγωνιζόμενο μας να κλέψει φαγητό. Για εμάς μπορεί να έχουν γίνει μη οργανωμένα περιστατικά, εάν βρισκόμουν στο Survivor, μπορεί να έκανα και εγώ το ίδιο. Εάν έβλεπα κάτι στα σκουπίδια κι εγώ θα το έπαιρνα, αυτό είναι λογικό. Αλλά, όταν είναι οργανωμένο και υπάρχει επικοινωνία με τους ντόπιους, αυτό είναι απαράδεκτο και δεν πρόκειται αν το επιτρέψουμε», είπε ο Τούρκος και έδωσε το λόγο σε παίκτες να πουν την άποψη τους.Κλείνοντας ο Ατζούν ανακοίνωσε πως έρχονται παιχνίδια Ελλάδας-Τουρκίας με μεγάλα έπαθλα.