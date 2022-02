Η μοιραία Κάρι Τζόνσον και η αυλή της: Όλα τα άπλυτα της «Λαίδη Μπόρις» στη φόρα

Ο συγγραφέας του βιβλίου « First Lady: Intrigue At The Court Of Carrie And Boris Johnson» (μτφ. Πρώτη Κυρία: ΄Ιντριγκες στην αυλή της Κάρι και του Μπόρις Τζόνσον» Λόρδος ΄Ασκροφτ- πρώην Αντιπροέδρος του Συντηρητικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας,





«Η Κάρι είναι ο λόγος που ο Μπόρις έχασε την ευκαιρία να γίνει σπουδαίος πρωθυπουργός» : Σ΄αυτές τις λίγες λέξεις συμπυκνώνεται το συμπέρασμα από το εκρηκτικό βιβλίο τουπρώην Αντιπροέδρου του Συντηρητικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας, μεγαλοεπιχειρηματία, φιλάνθρωπου και συγγραφέα, που έβαλε ήδη φωτιά στο Γουεστμίνστερ και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαρτίου. Τίτλος του: « First Lady: Intrigue At The Court Of Carrie And Boris Johnson» (μτφ. Πρώτη Κυρία: ΄Ιντριγκες στην αυλή της Κάρι και του Μπόρις Τζόνσον).Ως παιδί της γενιάς του Instagram, η Κάρι Τζόνσον είναι εδώ και πολλά χρόνια λάτρης των social media. «Αυτή η δουλειά σημαίνει ότι μπορώ να κάνω απίστευτα πράγματα», έγραψε σε μια ανάρτησή της όλο καμάρι τον Δεκέμβριο του 2015. Τότε ακόμη ήταν η Κάρι Σίμοντς, σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού – μια θέση που της χάρισε μια από τις πιο γεμάτες περιόδους της επαγγελματικής της ζωής: ελεύθερη πρόσβαση σε αθλητικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, μουσικά φεστιβάλ και κάθε είδους πολιτιστικές δραστηριότητες προσέφεραν άφθονες ευκαιρίες και πλούσιο υλικό για το Instagram.Στα ετήσια φιλανθρωπικά βραβεία Pride of Britain φωτογράφισε την ηθοποιό Μπάρμπαρα Γουίντσορ και την τηλεπερσόνα Κέλι ΄Οσμπουρν. Μαζί τους ήταν και ο τότε δήμαρχος του Λονδίνου, Μπόρις Τζόνσον. Αφού η Κάρι δημοσίευσε τη φωτογραφία στο διαδίκτυο, ένας φίλος έγραψε: «Θεέ μου,τι ζωή!Ζηλεύω τόοσο πολύ!' Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δρόμοι του Τζόνσον και της Κάρι διασταυρώθηκαν.Τον Ιούνιο του 2016, η Κάρι δημοσίευσε μια άλλη φωτογραφία στη σελίδα της στο Instagram. Έδειχνε τονκαι δύο άλλους πολιτικούς πρώτης γραμμής να επιβιβάζονται στο περίφημο κόκκινο λεωφορείο του Vote Leave (σ.σ. το λεωφορείο που χρησιμοποιήθηκε για την καμπάνια υπέρ της αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση). Ο Τζον Γουίτινγκντεϊλ, πρώην αφεντικό της και υπέρμαχος του Brexit στο Υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού, έχει πει για την γνωριμία της Κάρι με τον Τζόνσον: «Δεν μπορώ να πω ότι της γνώρισα τον Μπόρις, αλλά δεν νομίζω και ότι τον γνώριζε και ιδιαίτερα καλά πριν από την εκστρατεία για το Brexit. Τον συναντούσε όμως συχνά όταν με συνόδευε στις συναντήσεις του Vote Leave». Μερικά χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον επιβεβαίωσε αυτή την ιστορία σε μια ομιλία του, ενώ ευχαρίστησε τον βουλευτή των Τόρις, που βοήθησε να αλλάξει η Βρετανική ιστορία υποστηρίζοντας το Brexit. Ο Γουίτινγκντεϊλ θυμάται: «Είπε επίσης ότι του είχα αλλάξει τη ζωή με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι «τον είχα βοηθήσει να έρθει κοντά με την Κάρι».Πριν περάσει πολύς καιρός από τότε, μέσα σε λίγους μήνες, η σχέση του ζευγαριού εξελίχθηκε γρήγορα και εντυπωσιακά. Είχε στρέψει το ενδιαφέρον της σε μια εντελώς νέα πρόκληση. Η ιδιωτική της ζωή τότε βρισκόταν σε μια ρευστή κατάσταση. Η μακρόχρονη σχέση της με τον δημοσιογράφο φίλο της περνούσε κρίση και η Κάρι έκανε παρέα με άλλους άντρες, ένας εκ των οποίων ήταν ένας παντρεμένος βουλευτής των Συντηρητικών με υψηλό δημόσιο προφίλ.Ακόμα κι έτσι όμως, ο Μπόρις Τζόνσον ήταν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός της. Μια πηγή θυμάται πώς, εκείνη την εποχή άρχισε να ρωτά επίμονα διάφορους ανθρώπους, που τον γνώριζαν καλά για την προσωπική του ζωή. «Υπήρξε μια περίοδος που ρωτούσε επανειλημμένα για τον Μπόρις, πώς τα πηγαίνει στο γάμο του και αν ήταν «διαθέσιμος». ΄Ηταν τόσο επίμονη, που δεν γινόταν παρά να τη ρωτήσω αν είχαν ήδη σχέση. Η απάντηση στην ερώτησή μου ήταν μια γκριμάτσα της Κάρι, έκανε σαν να της έρχεται εμετός, βάζοντας τα δάχτυλά της στο ανοιχτό της στόμα. Φαντάζομαι πως το έκανε για να δείξει ότι δεν έβρισκε τον Μπόρις ελκυστικό, ή απλώς για να θολώσει τα νερά».Στα τέλη του 2017, δημόσιοι υπάλληλοι στο Υπουργείο Εξωτερικών συμβούλεψαν τον Τζόνσον να διορίσει επικεφαλής του Προσωπικού, καθώς πίστευαν, πως ο διορισμός κάποιου ειδικού με υψηλό επαγγελματικό προφίλ θα ελάφρυνε κάπως το βάρος που έπεφτε στους ώμους τους μετά το Brexit. Αυτή η πρόταση στην αρχή φάνηκε πως έπεσε στο κενό. Αλλά στις αρχές του επόμενου χρόνου, ο Τζόνσον άρχισε να γίνεται θερμός υποστηρικτής της πρότασης. Το πρόσωπο που είχε στο μυαλό του για τη θέση ; Κάρι Σίμοντς.Η Κάρι δεν είχε τα προσόντα για μια τόσο υψηλή θέση, και αυτό θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες. «Όλοι τον συμβούλεψαν να μην το κάνει», λέει μια πηγή. «Του είπαν ότι της έδινε πολύ ψηλό πόστο και ότι ήταν γελοίο να την κάνει επικεφαλής του Προσωπικού του». Την άνοιξη του 2018, όμως, το προσωπικό του Τζόνσον είχε πλέον αντιληφθεί ότι το ζευγάρι είχε σχέση, κάτι που έμελλε να σημάνει το τέλος του μακροχρόνιου γάμου του Μπόρις. Για τη σύζυγό του, Μαρίνα, η Κάρι λέγεται ότι αντιπροσώπευε την τελική ταπείνωση. Οι απιστίες του Τζόνσον είχαν προκαλέσει σε εκείνη και τα τέσσερα παιδιά τους μεγάλο πόνο όλα αυτά τα χρόνια. Το 2009 μάλιστα ο Μπόρις είχε αποκτήσει μια κόρη με μια άλλη γυναίκα, την ΄Ελεν Μέισιντάιρ. Η Μαρίνα είπε σε φίλους ότι δεν άντεχε άλλο και ήθελε να χωρίσει. Λέγεται ότι ο Τζόνσον έμεινε άναυδος.«Για τον Μπόρις, η Κάρι ήταν απλώς μια «ξεπέτα», λέει μια πηγή κοντά σε αυτά τα γεγονότα. «Ποτέ δεν περίμενε να είναι μαζί της μακροπρόθεσμα. Σοκαρίστηκε όταν η Μαρίνα είπε ότι τον χωρίζει. «Δεν το περίμενε ποτέ. Έτσι συμβιβάστηκε με την Κάρι ».Μια πηγή που ήταν κοντά στον Τζόνσον εκείνη την εποχή θυμάται: «Εκείνο το καλοκαίρι, προσπάθησε να χωθεί για τα καλά στον ρόλο της, όπως εκείνη τον ήθελε . Μίλησε άσχημα σε κάποια άτομα από το προσωπικό του Τζόνσον και προσπάθησε να τον πείσει ότι έπρεπε να προσλάβει νέα άτομα στην ομάδα του». Ήταν μια πρόγευση για ό,τι θα ακολουθούσε.Άλλα μέσα ενημέρωσης τις επόμενες μέρες ανέφεραν την Κάρι ως τη νέα γυναίκα στη ζωή του Τζόνσον και αποκάλυψαν ότι η Μαρίνα είχε καταλάβει τα πάντα διαβάζοντας μια σειρά από SMS μεταξύ του ζευγαριού.Μέχρι τον Δεκέμβριο, ο Τζόνσον, ο οποίος δεν είχε μόνιμη βάση στο Λονδίνο μετά τον χωρισμό του από τη Μαρίνα, είχε αρχίσει να μένει στο διαμέρισμα της Κάρι στο Κάμπεργουελ, στο Νότιο Λονδίνο. Μετά τα Χριστούγεννα, το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ελλάδα για λίγες μέρες. Όταν επέστρεψε ο Τζόνσον στο Γουέστμινστερ, συνάδελφοι βουλευτές και δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι είχε αλλάξει η εικόνα της εξωτερικής του εμφάνισης. Είχε αδυνατίσει και είχε κουρέψει την πλούσια ξανθή κόμη του. Αυτά θεωρήθηκαν ως σημάδια ότι είχε αποφασίσει να κάνει μια κίνηση για την ηγεσία του κόμματος, μετά την αποχώρηση της Τερέζα Μέι. Ήταν εξίσου ξεκάθαρο ότι η Κάρι σκόπευε να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία που ήλπιζε ότι θα τον οδηγούσε τελικά στην Ντάουνινγκ Στριτ.Καθώς ο κλοιός στένευε για την Μέι, οι πιθανοί διάδοχοί της, μεταξύ αυτών και ο Τζόνσον, άρχισαν να συγκεντρώνουν τα στρατεύματά τους. Στις αρχές Απριλίου 2019, ο Τζόνσον ζήτησε από τον πρώην υπουργό των Τόρις Τζέιμς Γουόρτον να υποβάλει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος, ως επικεφαλής του επιτελείου του.Ο Γουόρτον είπε στον Τζόνσον ότι δεχόταν μετά χαράς, αλλά πριν προσλάβει να χαρεί, ο Τζόνσον- εμφανώς αμήχανος- τον ενημέρωσε ότι η προσφορά είχε αποσυρθεί. «Ο Μπόρις του είπε ότι η Κάρι δεν τον εμπιστευόταν και ήθελε κάποιον διαφορετικό σε αυτή τη θέση», λέει μια πηγή που εργάστηκε στην καμπάνια. Ο Γουόρτον έμεινε έκπληκτος, αφού δεν είχε καλά καλά συναντήσει την Κάρι μέχρι τότε.Αυτό που υποστηρίζουν συνεργάτες του Τζόνσον είναι πως η Κάρι χρησιμοποιούσε το τηλέφωνό του για να κατευθύνει και να ελέγξει τα γεγονότα. Ένας γνώστης της καμπάνιας εκείνης της εποχής θυμάται: «Εντοπίζαμε τους διαφορετικούς τρόπους που γράφονταν τα SMS γιατί το στυλ ήταν διαφορετικό. Μάθαμε να εντοπίζουμε πότε εκείνη έγραφε το μήνυμα. Eμφανιζόταν από το κινητό του Μπόρις ένα SMS που έλεγε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας συγκεκριμένος βουλευτής του οποίου την υποστήριξη δεν χρειαζόμασταν, ούτε θέλαμε. Συνειδητοποιήσαμε ότι ο Μπόρις δεν θα μπορούσε να έχει γράψει το μήνυμα διότι, την επόμενη μέρα, ο ίδιος αντέκρουε αυτήν την άποψη για τον βουλευτή».«Ήταν ένας εφιάλτης», αναφέρει μια πηγή, για την εμπλοκή της Κάρι. «Δεν είχε ιδέες. Δεν ήταν έτοιμη να σηκώσει τα μανίκια της και να δουλέψει σκληρά, κι όμως παρενέβαινε όλη την ώρα. Αυτό προκάλεσε πολλά προβλήματα και χάθηκε πολύς πολύτιμος χρόνος ». Μια δεύτερη πηγή προσθέτει: «Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελε να ελέγχει τα πάντα, αλλά δεν συνεργαζόταν με κανέναν. Γινόταν μια συνάντηση της ομάδας, κάτι αποφασιζόταν και ο Μπόρις συμφωνούσε. Πήγαινε σπίτι και έλεγε στην Κάρι όλα όσα είχαν αποφασιστεί, και μετά χτυπούσε το τηλέφωνο και έλεγε, «Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο, δεν θα το κάνουμε αυτό». Έχει μάλιστα υποστηριχθεί ότι, κατά καιρούς, η Κάρι ακουγόταν να ψιθυρίζει προτροπές στον Τζόνσον ενώ αυτά τα τηλεφωνήματα ήταν σε εξέλιξη.Κάποιοι στην ομάδα έκαναν προσπάθειες να παραγκωνίσουν τον Κάρι, θυμάται άλλη πηγή. «Έφτασαν στο σημείο τα μέλη της ομάδας να της κλείνουν ταξί αν υπήρχε μια συνάντηση στην οποία έπρεπε να παρευρεθεί. Ο οδηγός λάμβανε οδηγίες να ακολουθήσει τη μεγαλύτερη δυνατή διαδρομή προς οπουδήποτε γινόταν η συνάντηση, ώστε να τη χάσει! Μερικές φορές λειτούργησε ».Αυτό που υποστηρίζεται ευρέως είναι πως η προσωπική συμπάθεια ή αντιπάθεια της Κάρι προς κάποιον συνεργάτη του Τζόνσον ήταν καθοριστική για τη δουλειά και την εξέλιξή του. ΄Όπως για παράδειγμα η ΄Ελι Λάιονς, μια πολύ αξιόλογη πτυχιούχος του Κέμπριτζ που είχε εργαστεί ως ερευνήτρια πριν γίνει ειδική σύμβουλος του Γκάβιν Γουίλιαμσον, που έγινε Υπουργός Άμυνας. Η Λάιονς δεν γνώριζε την Κάρι, αλλά αυτό που συνέβη στη συνέχεια σόκαρε την ομάδα. «Ο Μπόρις άρχισε να λέει, «Ας ξεφορτωθούμε την Έλι, είναι ανακατώστρα», περιγράφει κάποιος από την ομάδα. « Έπρεπε να του πούμε ότι, στην πραγματικότητα, η ΄Ελι είχε μια εξαιρετική συνεισφορά στην εκστρατεία και ήταν τυχερός που την είχε. Απλώς τον χρησιμοποιούσε η Κάρι για να κάνει τη βρόμικη δουλειά της ». Μια άλλη πηγή προσθέτει: «Αυτοί που την εξιδανικεύουν μπορούν να πάρουν μια φανταστική δουλειά. Αν δεν το κάνεις, όμως, μπορεί να υπάρξουν μεγάλες συνέπειες. Δεν της αρέσουν οι άνθρωποι που είναι πιο έξυπνοι απ΄αυτήν και φυσικά οι γυναίκες που είναι πιο όμορφες απ΄αυτήν. Για την ΄Ελι, το πρόβλημα ήταν πως είναι πολύ έξυπνη και ελκυστική».Αργότερα, κάποιοι από τους στενότερους φίλους της Κάρι διορίσθηκαν ως κορυφαίοι βοηθοί του Τζόνσον. Ο ένας ήταν ο Χένρι Νιούμαν, που η Κάρι είχε κάποτε περιγράψει ως έναν από τους πιο αγαπημένους της ανθρώπους. Ένας άλλος ήταν ο Τζος Γκριμστόουν, ο οποίος τώρα εργάζεται για τον Μάικλ Γκόουβ, υπουργό της κυβέρνησης Τζόνσον. Μια τρίτη στενή φίλη της Κάρι είναι η Αλέγκρα Στράττον, που διορίστηκε εκπρόσωπος Τύπου του Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στρητ. Μάλιστα λέγεται πως ο Τζόνσον είχε πει «Η Κάρι θα με σκοτώσει αν η Αλέγκρα δεν πάρει την δουλειά»!Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι, που την γνωρίζουν και έχουν συνεργασθεί μαζί της και μιλούν με καλά λόγια γι΄αυτήν. Ένας πρώην συνεργάτης του γραφείου Τύπου είπε :«Ήταν πάντα πολύ καλή παρέα και κοινωνική, κάτι που έχει σημασία στην πολιτική. Πάντα μου άρεσε. Πολύ λαμπερή, όμορφη και πολύ διασκεδαστική η συνεργασία μαζί της. Δεν νομίζω ότι της άρεσε ιδιαίτερα η πιο βαρετή πλευρά της δουλειάς, όπως το να βγάζει δελτία τύπου, αλλά ήταν μακράν η καλύτερη για να σου πει καλά κουτσομπολιά για το τι συνέβαινε και της άρεσε να περνά χρόνο με δημοσιογράφους».Το πρώην αφεντικό της Κάρι, Τζον Γουίτινγκντεϊλ, λέει σχετικά: «Η επιρροή της Κάρι δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται. Ναι, είμαι σίγουρος ότι ο Μπόρις και η Κάρι συζητούν τα πράγματα με τρόπο που δεν θα έκαναν οι προηγούμενοι σύζυγοι, επειδή ήταν πολύ λιγότερο αναμεμειγμένες στην πολιτική. Η Σαμάνθα Κάμερον δεν ενδιαφερόταν για την πολιτική. Ο Φίλιπ Μέι δεν είχε μεγάλη γνώση της πολιτικής. Είναι η πρώτη φορά που η σύζυγος του Πρωθυπουργού είναι αφοσιωμένη πολιτική ακτιβίστρια και είχε γνώσεις και εμπειρία από την πολιτική. Αλλά είναι πολύ καλή. Με συμβούλευε για 15 μήνες, οπότε ξέρω ότι είναι καλή ».Αν και η Κάρι είχε μετά χαράς δημιουργήσει ερωτική σχέση με τον Τζόνσον, το ξεσκέπασμα της σχέσης δεν μπορεί να ήταν εύκολο για εκείνη. Κάποιοι επισημαίνουν ότι απέτυχε να κατανοήσει πλήρως πόσο εκτυφλωτική θα ήταν η λάμψη της δημοσιότητας μόλις αποκαλυπτόταν η αλήθεια. Πράγματι, κάθε πορτρέτο της που εμφανιζόταν στον Τύπο δεν ήταν διόλου κολακευτικό. Οι Times επικαλέσθηκαν μια ανώνυμη πηγή που είπε: «Ήταν ένα από αυτά τα κορίτσια που πήγαιναν σε όλα τα πάρτι. Δεν μπορώ να τη θυμηθώ να έκανε κάποια δουλειά που να είναι πραγματικά καλή, αλλά ήταν πάντα σε κάθε πάρτι που γινόταν».Όποιες κι αν ήταν οι εντάσεις και ενστάσεις πίσω από την εκστρατεία του, ο Τζόνσον έγινε Πρωθυπουργός και κέρδισε συντριπτικά τις γενικές εκλογές πέντε μήνες αργότερα. Κοιτάζοντας πίσω, κάποιος που έχει μελετήσει προσεκτικά τη συμπεριφορά της Κάρι κατά τη διάρκεια αυτής της έντονης περιόδου μιλά με θλίψη για τον ρόλο που έπαιξε.«Θα μπορούσε να είναι εντελώς γοητευτική, αλλά δούλευε πάντα στα παρασκήνια. Θα έλεγα ότι ο Μπόρις είναι παγιδευμένος σε μια συναισθηματικά προβληματική σχέση. Νομίζω ότι σίγουρα τη φοβάται και τον εξουσιάζει. Υπήρχαν στιγμές που ήξερε ότι επέμενε σε πράγματα που δεν ήταν καλά για την εκστρατεία του. Σε ιδιωτικές στιγμές ο Τζόνσον έλεγε σε συνεργάτη του :«Μην κάνεις τίποτα που θα την κάνει να με βασανίσει όταν γυρίσω σπίτι. Απλά πρέπει να με βοηθήσεις. Η ζωή μου στο σπίτι είναι άθλια. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να κάνεις τη ζωή μου υποφερτή». Μιλούσε με αγανάκτηση στα μάτια».Ένα άτομο που γνωρίζει καλά τον Τζόνσον, έχοντας συνεργαστεί μαζί του όταν ήταν Δήμαρχος του Λονδίνου, εξηγεί ότι ο πραγματικός ρόλος της πρώην συζύγου του, Μαρίνας, στην οικογενειακή του ζωή δεν είναι ευρέως γνωστός. «Η Μαρίνα είχε πολύ σημαντική επιρροή στον Μπόρις. Ήταν πάντα ακριβής, θυμόταν γενέθλια και γιορτές συνεργατών και φίλων του και ήταν πάντα ανθρώπινη και ευπρεπής. Την ένοιαζε ο Μπόρις. Είχε βάλει τη ζωή του σε τάξη. Και είναι πολύ έξυπνη. Όταν τελείωσε ο γάμος, εκείνος έχασε την υποστήριξη που είχε στο σπίτι, τη επιρροή σταθερότητας που η οικογένεια του προσέφερε και τα αντάλλαξε με μια απαιτητική φιλενάδα και έντονη αποδοκιμασία από τα παιδιά του.Μην υποτιμάτε πόσο αποσταθεροποιητικά μπορεί να είναι όλα αυτά. Ο Μπόρις πάντα χρειαζόταν κάποιον για να φροντίζει να έχει χρήματα στην τσέπη του και ένα καθαρό κοστούμι και πουκάμισο. Ενώ η Μαρίνα είχε ρόλο σταθερότητας για εκείνον, αφήνοντάς την βρέθηκε σε ένα περιβάλλον όπου το σπίτι δεν ήταν σωστά οργανωμένο και το άτομο σε αυτό το σπίτι, η Κάρι, είναι απαιτητικό αντί να παρέχει σ΄εκείνον αυτά που χρειάζεται για να λειτουργεί ως πολιτικός και ως άτομο. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη εξήγηση της δυσλειτουργίας μέσα στο Νο 10.»Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ εφημερίδας, άτομο από το περιβάλλον του Τζόνσον παρατήρησε: «Η Κάρι έπαιξε με το μυαλό του. Τον έχει μαγέψει εντελώς ». Κάποιος άλλο άτομο, που γνωρίζει τον Τζόνσον, τόσο πολιτικά όσο και προσωπικά, έχει σκεφτεί πολύ την εξέλιξη του χαρακτήρα του τα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια και δεν έχει αμφιβολία για το τι έχει συμβεί: «Ο Μπόρις άλλαξε αφού γνώρισε την Κάρι. Ήταν πάντα λίγο μοναχικός γιατί έχει λίγους φίλους, αλλά τώρα είναι χειρότερο από ποτέ. Έχει απομακρυνθεί τα παιδιά του, έχασε τη Μαρίνα και, από τότε που έγινε Πρωθυπουργός, τα περισσότερα από τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει οφείλονταν στην Κάρι.Κατά βάθος, νομίζω ότι το ξέρει αυτό. Μερικές φορές τον έχω δει να βρίσκει δικαιολογίες για να αποφύγει να ανέβει πάνω στο διαμέρισμά του στην Ντάουνινγκ Στριτ. Το όλο πράγμα μοιάζει με ελληνική τραγωδία. Θα μπορούσε να είναι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός, αλλά η έλλειψη πειθαρχίας στη ζωή του, τού στοίχισε. Οι δυνατότητές του να μεταμορφώσει τη χώρα έχουν χαθεί και, πιστεύω, πως είναι εξαιτίας της. Είναι μια τοξική σχέση. Είναι απομονωμένος. Είναι πολύ λυπηρό. Πολιτικά, δεν υπάρχει ατζέντα – απλώς παρασύρεται ».Ωστόσο, το ανησυχητικό ερώτημα που, ίσως, πολύ λίγοι άνθρωποι στο Γουέστμίνστερ και στην Φλητ Στρητ τόλμησαν να θέσουν δημόσια είναι ποια επίδραση είχαν οι προσωπικές τους σχέσεις στον τρόπο διακυβέρνησης της Βρετανίας από το 2019.Ένας από τους στενότερους συμμάχους του Τζόνσον στο Υπουργικό Συμβούλιο δήλωσε ιδιωτικά σε πηγές που αναφέρονται στο βιβλίο του λόρδου ΄Ασκροφτ, ότι πιστεύει πως η Κάρι είναι «το νούμερο ένα πρόβλημα» στη διακυβέρνηση του Τζόνσον. Δεδομένου ότι η Κάρι είναι μη εκλεγμένη και δεν έχει τυπική και θεσμική ευθύνη για ο,τιδήποτε, πολλοί ψηφοφόροι θα αναρωτηθούν εάν θα ήταν καλύτερο για τη χώρα εάν αυτός ο Υπουργός έβρισκε το θάρρος να το πει αυτό στον Πρωθυπουργό κατάμουτρα… Μήπως και καταφέρει να σώσει την παρτίδα…