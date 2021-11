Χάρης Βαρθακούρης: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στην Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και τα «καρφιά» για την Άννα Μαρία Ψυχαράκη

Η δεύτερη σεζόν της πιο περίεργης, αστείας, ειλικρινούς και ιδιότυπης σειράς ντοκιμαντέρ «How to with John Wilson» είναι εδώ, από το Vodafone TV .





Τοτου Σαββάτου έκρυβε πολλές εκπλήξεις για το τηλεοπτικό κοινό, καθώς τα ζευγάρια άλλαξαν και αυτή την φορά στο πλευρό τουεμφανίστηκε ηαντί για τη νικήτρια του Big Brother, Άννα Μαρία Ψυχαράκη.Ο τραγουδιστής και παρουσιαστής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν διατηρούσε πολύ καλή σχέση με την παρτενέρ του, φαίνεται πως χάρηκε ιδιαίτερα για αυτή την αλλαγή και φρόντισε να ευχαριστήσει και δημόσια την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για την συνεργασία τους με μία ανάρτηση στο Instagram.Ωστόσο, δεν παρέλειψε να «ρίξει τα καρφιά του» στηντονίζοντας όσα τον ενοχλούσαν.«Μ’ενα σμπάρο πολλά τρυγόνια. Και ξένο τραγούδι είπαμε, έκανα και πρώτες, και δεύτερες και τρίτες, χάρηκα όλη την προετοιμασία και τις προβες και... συγκεντρώσαμε την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του @j2us_gr , συμπληρώνοντας 350 βαθμούς, παίρνοντας 20 από τη Βίκυ, 30 από το Σταμάτη, 100 από τη Δεσποινα και 200 από τη Μαρία, όπως μπορείτε να δείτε και στο βιντεάκι! Σ’ευχαριστώ πολύ @alexandra__panagiotarou . Είσαι κυρία, καταπληκτική συνεργάτης, χωρίς μούτρα, χωρίς γκρίνιες, χωρίς παράπονα, χωρίς μίρλα, ευγενέστατη ΜΕ ΟΛΟΥΣ, μέσα στο χαμόγελο και τη θετική ενέργεια. Όπως λέει, συμπτωματικά ο τίτλος, I had the time of my life! Δεν θα αναφερθώ καν στο ότι είπες το κομμάτι μας καταπληκτικά. Αυτό είναι δευτερεύον.Αν κερδίσεις, θα είσαι άξια νικήτρια. Καλή επιτυχία στη συνέχεια», έγραψε.