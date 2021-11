«Δεν θα πήγαινα στο Survivor, δεν θέλω να γίνω ένας Τριαντάφυλλος» υποστηρίζει ο Χάρης Βαρθακούρης

Ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος τη φετινή σεζόν συμμετέχει στο «Just The Two Of Us», έχοντας ως ζευγάρι τη νικήτρια του περσινού «Big Brother», Άννα Μαρία Ψυχαράκη, μίλησε σήμερα (5/11) το πρωί στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».







Ερωτηθείς αν ο ίδιος και η σύζυγός του, Αντελίνα, έχουν δεχτεί πρόταση να λάβουν μέρος στο «Survivor», απάντησε: «Όχι, όχι, όχι. Είναι επιστημονική φαντασία. Δεν ξέρω ποιος το σκαρφίστηκε αυτό. Δεν έχει γίνει ποτέ τέτοια πρόταση και ούτε πρόκειται να γίνει. Βέβαια θα μου πεις "πού ξέρεις τι πρόκειται να γίνει;". Το εικάζω! Έχουμε και δύο παιδιά. Πώς θα φύγουμε τώρα σαν ζευγάρι; Είναι μικρά τα παιδιά και τα γόνατά μου δεν σηκώνουν πια αγωνίσματα. Δεν θέλω να είμαι ένας Τριαντάφυλλος. Και δεν το λέω με την κακή έννοια. Εννοώ να γίνω ένας παίκτης ο οποίος κάθεται και παρακολουθεί».



Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ALPHA:

Έπειτα, ξεκαθάρισε πως η εκλεκτή της καρδιάς του, Αντελίνα Βαρθακούρη , δεν θα έπαιζε ποτέ σε κάποιο ριάλιτι: «Η γυναίκα μου 100% δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν την ενδιαφέρει και δεν την απασχολεί τίποτα που να έχει να κάνει με ριάλιτι».Τέλος, τόνισε πως θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική.