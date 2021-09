My Radio 104,6: Με Ουγγαρέζο και Ναταλία Γερμανού ξεκίνησε το νέο μουσικό ραδιοφώνο

Ναταλία Γερμανού

Δημήτρης Ουγγαρέζος





Το νέο ραδιόφωνο της Αθήνας, τοείναι στον αέρα! Από τησυντονιστείτε για ένα νέο μουσικό ταξίδι μαζί με πρόσωπα γνώριμα και αγαπημένα.Ανθρώπους του ραδιοφώνου που έχουν συνδέσει την ζωή τους με την δική μας, στα εκατοντάδες χιλιάδες on air λεπτά της καθημερινότητάς μας. Ανθρώπους που αγάπησαν το μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου, ανέδειξαν τα μεγάλα «σουξέ» από το χώρο του τραγουδιού, δημιούργησαν ισχυρές σχέσεις με τους ακροατές τους, απογείωσαν την έννοια της παρέας, κι έγραψαν χιλιόμετρα επιτυχίας στις live πτήσεις τους., ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τους Mappes του (Ιωάννα Λαΐου και Σταμάτης Ντιν Νταν Ντον), η Κατερίνα Ζαρίφη, η Κόνι Μεταξά, ο Χάρης Χρονόπουλος και ο Αντώνης Δημητριάδης συναντιούνται στο ίδιο studio και μας ξανασυστήνονται. Μέσα από το καινούργιο τους σπίτι, την καινούργια τους συχνότητα, το νέο ραδιόφωνο της Αθήνας. Το My Radio 104,6!Τη Δευτέρα, η πρεμιέρα του νέου προγράμματος είναι εορταστική. Ένα ON AIR Opening Party με τονκαι τους Mappes σας περιμένει σε μια μαραθώνια ραδιοφωνική μετάδοση, από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ. Μαζί τους θα είναι και η υπόλοιπη παρέα των παραγωγών του My Radio 104,6.Στον αέρα του ραδιοφώνου, όλοι οι αγαπημένοι σας καλλιτέχνες και όλοι οι ακροατές που θέλουν να επικοινωνήσουν «ζωντανά» και να ευχηθούν καλή αρχή στο νέο ραδιόφωνο της πόλης.07.00-11.00 Mappes showΗ “χειρότερη” εκπομπή στο ελληνικό Ραδιόφωνο!Δημήτρης Ουγγαρέζος, Ιωάννα Λαιου, Σταμάτης Ντιν Νταν Ντον11.00-13.00 Ναταλία Γερμανού13.00-16.00 Κόνι Μεταξά16.00-19.00 Κατερίνα Ζαρίφη & Χάρης ΧρονόπουλοςΠαρασκευή και Σάββατο 22.00-02.00 Dj set με τον Αντώνη ΔημητριάδηΣάββατο και Κυριακή 07.00-11.00 το πρωί best Mappes (οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε)