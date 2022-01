Μπέτι Γουάιτ: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου της αγαπημένης ηθοποιού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H πολυβραβευμένη ηθοποιός Μπέτι Γουάιτ έφυγε από τη ζωή στις 31 Δεκεμβρίου σε ηλικία 99 ετών και τις προάλλες, έγινε γνωστή η αιτία θανάτου της.Όπως μεταδίδουν ξένα δημοσιεύματα, η White πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη μια εβδομάδα πριν πεθάνει.Το πιστοποιητικό θανάτου της αναφέρει, το οποίο αφορά απώλεια ροής αίματος σε μέρος του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα βλάβη στον εγκεφαλικό ιστό. Ένα εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα μπορεί να προκληθεί από θρόμβους αίματος ή σπασμένα αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο.Η Μπέτι Γουάιτ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1922 στο Όακ Παρκ του Ιλινόι. Η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, και εκείνη φοίτησε στο γυμνάσιο του Μπέβερλι Χιλς. Ξεκίνησε την καριέρα της στο ραδιόφωνο στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Το 1939 έκανε το ντεμπούτο της στη μικρή οθόνη, τραγουδώντας σε ένα πειραματικό τηλεοπτικό κανάλι του Λος Άντζελες. Αφού υπηρέτησε στην Εθελοντική Υπηρεσία των Αμερικανίδων Γυναικών κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έγινε τακτικό μέλος του Hollywood on Television, ενός καθημερινού, πεντάωρου βαριετέ.Λίγα χρόνια αργότερα ίδρυσε μια εταιρεία παραγωγής –κάτι πρωτοποριακό για γυναίκα εκείνη την εποχή– και υπήρξε συνδημιουργός, παραγωγός και σταρ της τηλεοπτικής σειράς Life With Elizabeth, τη δεκαετία του 1950.Καθ’ όλη τη δεκαετία του ’60 και του ’70 εμφανιζόταν τακτικά στην τηλεόραση. Το 1963 παντρεύτηκε για τρίτη και τελευταία φορά, τον παρουσιαστή του τηλεπαιχνιδιού Password, Άλεν Λάντεν.Γνώρισε τεράστια επιτυχία παίζοντας στο The Mary Tyler Moore Show τον ρόλο της ύπουλης, λάγνας Σου Αν Νίβενς, το μότο της οποίας ήταν ότι «μια γυναίκα που κάνει καλή δουλειά στην κουζίνα σίγουρα θα καρπωθεί τα οφέλη σε άλλα σημεία του σπιτιού». Κέρδισε δύο Έμμι καλύτερου δεύτερου ρόλου για την ερμηνεία της, το 1975 και το 1976.Η Γουάιτ πρόσθεσε άλλο ένα Έμμι στη συλλογή της το 1986, για τη σειρά «Τα χρυσά κορίτσια», με πρωταγωνίστριες τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες που συγκατοικούν στο Μαϊάμι. Ήταν υποψήφια άλλες έξι φορές για τον ρόλο της στη σειρά αυτήν, όπου υποδυόταν την γλυκιά, αφελή χήρα Ρόουζ Νίλαντ.Ακολούθησαν ρόλοι σε σήριαλ, ταινίες, εμφανίσεις σε τοκ σόου, σε διαφημίσεις… Μέχρι το 2009 ήταν πανταχού παρούσα, με συχνές εμφανίσεις στην τηλεόραση και έναν ρόλο στην ταινία «Η πρόταση» με τη Σάντρα Μπούλοκ.Ένας νεαρός θαυμαστής της ξεκίνησε μια εκστρατεία μέσω του Facebook ζητώντας να παρουσιάσει η Γουάιτ το Saturday Night Live – κατέληξε να εμφανιστεί σε όλα τα σκετς του σόου και να κερδίσει ακόμη ένα Έμμι.Το πρακτορείο Associated Press την ανακήρυξε «καλλιτέχνιδα της χρονιάς» δύο φορές ενώ σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos το 2011, όταν η Γουάιτ ήταν 89 ετών, αναδείχτηκε η δημοφιλέστερη διασημότητα της Αμερικής, με ποσοστό 86%.Η ευφυία και η ετοιμολογία της ήταν τα ατού της όταν παρουσίαζε το Betty White’s Off Their Rockers, ένα σόου με κρυφές κάμερες, όπου ηλικιωμένοι ηθοποιοί έκαναν φάρσες σε νέους. «Ποιος θα το φανταζόταν ποτέ πως όχι μόνο θα ήμουν υγιής αλλά θα με προσκαλούσαν ακόμη να δουλέψω. Αυτό είναι προνόμιο… να έχω ακόμη δουλειά είναι μεγάλο προνόμιο», είχε σχολιάσει η ίδια σε μια συνέντευξη που παραχώρησε το 2015 στην Όπρα Γουίνφρεϊ.Η Γουάιτ δεν απέκτησε παιδιά. Αγαπούσε τα ζώα και αγωνιζόταν για αυτά. Κάποτε απέρριψε έναν ρόλο στην ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται» επειδή σε μια σκηνή έριχναν έναν σκύλο σε έναν αγωγό σκουπιδιών.